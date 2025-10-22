Live
Rendkívüli!

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján a Barcelona könnyed, 6-1-es győzelmet aratott hazai pályán az Olimpiakosz ellen. A meccset a helyszínen tekintette meg Lamine Yamal barátnője, a rapper Nicki Nicole is, akit a katalánok tinisztárja be is mutatott Hansi Flick vezetőedzőnek.

A BL-alapszakasz második fordulójában a Barcelona kikapott a címvédő PSG-től, de a spanyol bajnok a harmadik körben nem hibázott, és magabiztosan győzte le az Olimpiakoszt. A 6-1-es katalán sikerrel véget ért meccset a helyszínen tekintette meg Lamine Yamal barátnője, az argentin rapper Nicki Nicole is, akit a 18 éves sztár a saját edzőjének, Hansi Flicknek is bemutatott.

Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
Fotó: Josep Lago/AFP

Hansi Flick kedvesen fogadta Lamine Yamal barátnőjét

Az Olimpiakosz ellen meccsen gólig és gólpasszig jutó Yamal a barátnőjének ajánlotta találatát, majd kedvesét bemutatta Flicknek is a mérkőzés után. 

A Barcelona német vezetőedzője boldogan üdvözölte a 25 éves rappert, 

a jelenet teljesen olyan volt, mint amikor egy fiatal fiú először mutatja be édesapjának szíve választottját. Flick kedélyesen mosolygott és vidáman beszélgetett a lánnyal és a focistával, az erről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.

Nicole egyébként is remek hatással van Yamalra és a Barcelonára, ugyanis amikor az Eb-győztes spanyol tinisztár barátnője a helyszínen tekintette meg párját és a Barca meccsét, a katalánok sosem veszítettek.

A Barcelona legközelebb a Real Madrid otthonában játszik El Clásicót, minden bizonnyal ekkor is jól jöhet majd Yamal számára a dögös bombázó jelenléte a lelátón.

