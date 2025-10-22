A BL-alapszakasz második fordulójában a Barcelona kikapott a címvédő PSG-től, de a spanyol bajnok a harmadik körben nem hibázott, és magabiztosan győzte le az Olimpiakoszt. A 6-1-es katalán sikerrel véget ért meccset a helyszínen tekintette meg Lamine Yamal barátnője, az argentin rapper Nicki Nicole is, akit a 18 éves sztár a saját edzőjének, Hansi Flicknek is bemutatott.
Hansi Flick kedvesen fogadta Lamine Yamal barátnőjét
Az Olimpiakosz ellen meccsen gólig és gólpasszig jutó Yamal a barátnőjének ajánlotta találatát, majd kedvesét bemutatta Flicknek is a mérkőzés után.
A Barcelona német vezetőedzője boldogan üdvözölte a 25 éves rappert,
a jelenet teljesen olyan volt, mint amikor egy fiatal fiú először mutatja be édesapjának szíve választottját. Flick kedélyesen mosolygott és vidáman beszélgetett a lánnyal és a focistával, az erről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.
Nicole egyébként is remek hatással van Yamalra és a Barcelonára, ugyanis amikor az Eb-győztes spanyol tinisztár barátnője a helyszínen tekintette meg párját és a Barca meccsét, a katalánok sosem veszítettek.
A Barcelona legközelebb a Real Madrid otthonában játszik El Clásicót, minden bizonnyal ekkor is jól jöhet majd Yamal számára a dögös bombázó jelenléte a lelátón.
