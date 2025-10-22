A BL-alapszakasz második fordulójában a Barcelona kikapott a címvédő PSG-től, de a spanyol bajnok a harmadik körben nem hibázott, és magabiztosan győzte le az Olimpiakoszt. A 6-1-es katalán sikerrel véget ért meccset a helyszínen tekintette meg Lamine Yamal barátnője, az argentin rapper Nicki Nicole is, akit a 18 éves sztár a saját edzőjének, Hansi Flicknek is bemutatott.

Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét

Fotó: Josep Lago/AFP

Hansi Flick kedvesen fogadta Lamine Yamal barátnőjét

Az Olimpiakosz ellen meccsen gólig és gólpasszig jutó Yamal a barátnőjének ajánlotta találatát, majd kedvesét bemutatta Flicknek is a mérkőzés után.

A Barcelona német vezetőedzője boldogan üdvözölte a 25 éves rappert,

a jelenet teljesen olyan volt, mint amikor egy fiatal fiú először mutatja be édesapjának szíve választottját. Flick kedélyesen mosolygott és vidáman beszélgetett a lánnyal és a focistával, az erről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi médiában.

Lamine Yamal introduced his girlfriend to Hansi Flick after the match yesterday and Flick was so happy.



It looked like a son introducing his girlfriend to his father. So sweet 🥰

pic.twitter.com/RMnRvr27bk — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) October 22, 2025

Nicole egyébként is remek hatással van Yamalra és a Barcelonára, ugyanis amikor az Eb-győztes spanyol tinisztár barátnője a helyszínen tekintette meg párját és a Barca meccsét, a katalánok sosem veszítettek.

A Barcelona legközelebb a Real Madrid otthonában játszik El Clásicót, minden bizonnyal ekkor is jól jöhet majd Yamal számára a dögös bombázó jelenléte a lelátón.

Kapcsolódó cikkek