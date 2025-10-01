Larissa Riquelme az Instagramon továbbra is megállás nélkül beszámol a mindennapjairól: divatfotókat, kulisszák mögötti pillanatokat, utazásokat és új szakmai kihívásait, mindenről tudósítja a követőit. Rajongótábora 2,2 millióra nőtt, követői pedig lelkesen ünneplik mindegyik új szerepét — köztük mostani, váratlan karrierfordulatát is.

Larissa Riquelme büszkén mutatja az akkreditációját, hivatalosan is tévés lett

Forrás: instagram.com/larissariquelme

Larissa Riquelme: kommentátori debütálás Limában

A nagy pillanat 2025. szeptember 9-én érkezett el: Larissa a dél-amerikai világbajnoki selejtezőben rendezett Peru-Paraguay mérkőzésen debütált televíziós kommentátorként Limában, az Estadio Nacionalban. A meccs történelmi lett Paraguay számára, hiszen 1-0-ra nyert egy olyan pályán, ahol korábban még nem sikerült világbajnoki selejtezőn diadalmaskodnia.

Larissa nemcsak a pályaszéli stáb részeként kapott akkreditációt, hanem részt vett a közvetítés elő- és utóelemző műsoraiban is.

Az esemény után az Instagramon hosszú bejegyzésben számolt be élményeiről:

„2010-ben világszerte ikon lettem anélkül, hogy kerestem volna — egyszerűen csak a szenvedély vezérelt, amikor a válogatottamnak szurkoltam. Ma újra a nemzetközi címlapokon vagyok, de már egy másik szerepben: sportújságíróként és kommentátorként. Hír lettem Spanyolországban, Portugáliában, Argentínában, Peruban, Paraguayban, Chilében, Írországban és még Ázsiában is… Miért? Mert az álmok nem évülnek el: változnak, fejlődnek. Amit egyszer beírtam a futballtörténelembe, az ma is él és átalakul.”

A posztban azt is hangsúlyozta, hogy hálás mindenkinek, aki támogatja az új útján, és külön megköszönte a perui közönség szeretetét.

A Marca is megírta az influenszer új fejezetét

A spanyol Marca is beszámolt a különleges debütálásról: „Larissa Riquelme, a paraguayi modell, aki világszerte ismertté vált, miután a 2010-es vb-n a ‘világbajnokság barátnőjeként’ ünnepelték, televíziós futballkommentátorként debütált.”

A lap idézte Larissát is, aki Limában, a meccs után így fogalmazott: „Amikor kijöttem a pályáról, rengetegen vártak rám. Ölelések, mosolyok, sőt még könnyek is fogadtak. Ez az őszinte szeretet a legnagyobb ajándék, amit Limából és Peruból magammal hozok. Köszönöm, hogy ennyire szerettek és otthon érezhettem magam.”