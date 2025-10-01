Larissa Riquelme az Instagramon továbbra is megállás nélkül beszámol a mindennapjairól: divatfotókat, kulisszák mögötti pillanatokat, utazásokat és új szakmai kihívásait, mindenről tudósítja a követőit. Rajongótábora 2,2 millióra nőtt, követői pedig lelkesen ünneplik mindegyik új szerepét — köztük mostani, váratlan karrierfordulatát is.
A nagy pillanat 2025. szeptember 9-én érkezett el: Larissa a dél-amerikai világbajnoki selejtezőben rendezett Peru-Paraguay mérkőzésen debütált televíziós kommentátorként Limában, az Estadio Nacionalban. A meccs történelmi lett Paraguay számára, hiszen 1-0-ra nyert egy olyan pályán, ahol korábban még nem sikerült világbajnoki selejtezőn diadalmaskodnia.
Larissa nemcsak a pályaszéli stáb részeként kapott akkreditációt, hanem részt vett a közvetítés elő- és utóelemző műsoraiban is.
Az esemény után az Instagramon hosszú bejegyzésben számolt be élményeiről:
„2010-ben világszerte ikon lettem anélkül, hogy kerestem volna — egyszerűen csak a szenvedély vezérelt, amikor a válogatottamnak szurkoltam. Ma újra a nemzetközi címlapokon vagyok, de már egy másik szerepben: sportújságíróként és kommentátorként. Hír lettem Spanyolországban, Portugáliában, Argentínában, Peruban, Paraguayban, Chilében, Írországban és még Ázsiában is… Miért? Mert az álmok nem évülnek el: változnak, fejlődnek. Amit egyszer beírtam a futballtörténelembe, az ma is él és átalakul.”
A posztban azt is hangsúlyozta, hogy hálás mindenkinek, aki támogatja az új útján, és külön megköszönte a perui közönség szeretetét.
A spanyol Marca is beszámolt a különleges debütálásról: „Larissa Riquelme, a paraguayi modell, aki világszerte ismertté vált, miután a 2010-es vb-n a ‘világbajnokság barátnőjeként’ ünnepelték, televíziós futballkommentátorként debütált.”
A lap idézte Larissát is, aki Limában, a meccs után így fogalmazott: „Amikor kijöttem a pályáról, rengetegen vártak rám. Ölelések, mosolyok, sőt még könnyek is fogadtak. Ez az őszinte szeretet a legnagyobb ajándék, amit Limából és Peruból magammal hozok. Köszönöm, hogy ennyire szerettek és otthon érezhettem magam.”
A Marca hozzátette:
Larissa számára ez a szerep nem pusztán egyszeri fellépés lehet, az utóbbi években ugyanis tudatosan készült a sportmédia világára, és most először mutatkozott be televíziós kommentátorként.
Larissa az utóbbi években kommunikációs tanulmányokat folytatott, hogy felkészüljön a sportmédia világára. Paraguayban több forrás is arról számolt be, hogy újságírást, azon belül sportkommunikációt tanult, mielőtt lehetőséget kapott volna a képernyőn. Ezzel a lépéssel új karrierutat nyitott, amelyben a modell- és influenszer-lét mellett már médiaszerepe is van.
A kommentátori bemutatkozás nagy visszhangot kapott: a spanyol és dél-amerikai sportlapok címlapjai mellett a közösségi médiában is elárasztották Larissát gratulációkkal.