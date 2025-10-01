Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokan bukhatják az élelmiszer-utalványt! Ön ne kövesse el ezt a hibát!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Larissa Riquelme neve szinte minden futballrajongónak ismerősen cseng. A paraguayi modell és influenszer 2010-ben robbant be a köztudatba, amikor a dél-afrikai világbajnokságon a lelátón szurkolva a vb „ikonikus barátnőjévé” vált. Tizenöt évvel később azonban Larissa Riquelme az új arcát mutatja meg: sportkommentátorként debütált, miközben továbbra is aktív a közösségi médiában, ahol több mint 2,2 millió követője figyeli napi posztjait.

Larissa Riquelme az Instagramon továbbra is megállás nélkül beszámol a mindennapjairól: divatfotókat, kulisszák mögötti pillanatokat, utazásokat és új szakmai kihívásait, mindenről tudósítja a követőit. Rajongótábora 2,2 millióra nőtt, követői pedig lelkesen ünneplik mindegyik új szerepét — köztük mostani, váratlan karrierfordulatát is.

Larissa Riquelme büszkén mutatja az akkreditációját, hivatalosan is tévés lett
Larissa Riquelme büszkén mutatja az akkreditációját, hivatalosan is tévés lett
Forrás: instagram.com/larissariquelme

Larissa Riquelme: kommentátori debütálás Limában

A nagy pillanat 2025. szeptember 9-én érkezett el: Larissa a dél-amerikai világbajnoki selejtezőben rendezett Peru-Paraguay mérkőzésen debütált televíziós kommentátorként Limában, az Estadio Nacionalban. A meccs történelmi lett Paraguay számára, hiszen 1-0-ra nyert egy olyan pályán, ahol korábban még nem sikerült világbajnoki selejtezőn diadalmaskodnia.

Larissa nemcsak a pályaszéli stáb részeként kapott akkreditációt, hanem részt vett a közvetítés elő- és utóelemző műsoraiban is.

Az esemény után az Instagramon hosszú bejegyzésben számolt be élményeiről:

„2010-ben világszerte ikon lettem anélkül, hogy kerestem volna — egyszerűen csak a szenvedély vezérelt, amikor a válogatottamnak szurkoltam. Ma újra a nemzetközi címlapokon vagyok, de már egy másik szerepben: sportújságíróként és kommentátorként. Hír lettem Spanyolországban, Portugáliában, Argentínában, Peruban, Paraguayban, Chilében, Írországban és még Ázsiában is… Miért? Mert az álmok nem évülnek el: változnak, fejlődnek. Amit egyszer beírtam a futballtörténelembe, az ma is él és átalakul.”

 

A posztban azt is hangsúlyozta, hogy hálás mindenkinek, aki támogatja az új útján, és külön megköszönte a perui közönség szeretetét.

A Marca is megírta az influenszer új fejezetét

A spanyol Marca is beszámolt a különleges debütálásról: „Larissa Riquelme, a paraguayi modell, aki világszerte ismertté vált, miután a 2010-es vb-n a ‘világbajnokság barátnőjeként’ ünnepelték, televíziós futballkommentátorként debütált.”

A lap idézte Larissát is, aki Limában, a meccs után így fogalmazott: „Amikor kijöttem a pályáról, rengetegen vártak rám. Ölelések, mosolyok, sőt még könnyek is fogadtak. Ez az őszinte szeretet a legnagyobb ajándék, amit Limából és Peruból magammal hozok. Köszönöm, hogy ennyire szerettek és otthon érezhettem magam.”

A Marca hozzátette:

Larissa számára ez a szerep nem pusztán egyszeri fellépés lehet, az utóbbi években ugyanis tudatosan készült a sportmédia világára, és most először mutatkozott be televíziós kommentátorként.

Új irány: kommunikációs tanulmányok és sportújságírás

Larissa az utóbbi években kommunikációs tanulmányokat folytatott, hogy felkészüljön a sportmédia világára. Paraguayban több forrás is arról számolt be, hogy újságírást, azon belül sportkommunikációt tanult, mielőtt lehetőséget kapott volna a képernyőn. Ezzel a lépéssel új karrierutat nyitott, amelyben a modell- és influenszer-lét mellett már médiaszerepe is van.

Galéria: Ma is őrjítően szexi a szurkoló, aki a 2010-es vb-n a mellei között hordta a mobilját
Fotó: instagram.com/larissariquelme / AFP
1/45
Ma is őrjítően szexi a szurkoló, aki a 2010-es vb-n a mellei között hordta a mobilját

A kommentátori bemutatkozás nagy visszhangot kapott: a spanyol és dél-amerikai sportlapok címlapjai mellett a közösségi médiában is elárasztották Larissát gratulációkkal. 

  • Még több cikk
Így él most a 2010-es foci-vb legszexibb szurkolója – galéria
A vetkőzésről tart órákat a világ legszexibb fociszurkolója - képek
Szexi fotókkal búcsúzott focista párjától a kebelcsoda
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!