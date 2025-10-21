Nemrégiben tett közzé közös fotót új barátnőjével a Fradi támadója, Lisztes Krisztián, akinek ezúttal egy modell rabolta el a szívét.

Lisztes Krisztiánra újra rátalált a szerelem

Fotó: Lisztes Krisztián/Instragram

Lisztes Krisztián újra szerelmes

A Fradi fiatal játékosa a tengerparton, napsütésben, felszabadultan pózol és nem egyedül.

A közösségi média oldalára feltöltött fotósorozatban ugyanis több közös képet is megosztott egy rejtélyes, gyönyörű lánnyal – és most már biztos: ő nem más, mint Jócsák Bea, modell és influenszer.

Bea és Krisztián kapcsolatát eleinte titok övezte, de a közös nyaralós fotók után már nincs kérdés. A focista korábban egy csinos tornásznővel, Székely Zójával alkotott egy párt.

A Frankfurttól kölcsönvett támadó szerelme igazi bombázó.

Jócsák Bea a közösségi médiában sem ismeretlen név: modellként és influenszerként már most több ezer követőt tudhat magáénak, és posztjaiból kiderül, hogy a stílus és az önbizalom nála alap. Elegáns, mégis vagány kisugárzásával tökéletesen passzol a Fradi sztárjához – sokak szerint igazi álompár a két fiatal.

Nézegessen szexi fotókat Jócsák Beáról: