Lucia Bramani 2001-ben született, Milánóban kezdett modellkedni. A divatszakma mellett a tanulásra is figyelt, pszichológiából szerzett diplomát a milánói egyetemen. Lucia több nagy márkával is dolgozott együtt, főleg fürdőruhás cégekkel működött együtt.
Lucia és Chiesa Olaszországban ismerkedtek meg, és természetesen együtt költöztek Angliába, amikor befutott a Liverpool ajánlata. Ezt követően 2024. július 20-án össze is házasodtak.
Bramani kapcsolata Federico Chiesával nagy nyilvánosságot kapott: 2023. decemberében jegyezte el párját az akkor még Juventusban focizó, Európa-bajnok játékos.
Federico Chiesát sokan az olasz labdarúgás új világsztárjának kiáltották ki, azonban a 2021-es Európa-bajnoki győzelem után elülső keresztszalag-szakadást szenvedett és kilenc hónapot ki kellett hagynia.
Ekkor érkezett az életében a fiatal szépség, aki támasza volt a legrosszabb időszakában, bár nem ment egyszerűen az ismerkedés.
