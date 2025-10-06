Live
A Liverpool-szurkolók egyik kedvence lett az olasz válogatott, Federico Chiesa. Az olasz támadó nem egyedül érkezett Angliába tavaly nyáron, vele tartott a meseszép modell, Lucia Bramani is, aki ma már a felsége.

Lucia Bramani 2001-ben született, Milánóban kezdett modellkedni. A divatszakma mellett a tanulásra is figyelt, pszichológiából szerzett diplomát a milánói egyetemen. Lucia több nagy márkával is dolgozott együtt, főleg fürdőruhás cégekkel működött együtt.

Lucia Bramani ma már Chiesa felesége

Lucia és Chiesa Olaszországban ismerkedtek meg, és természetesen együtt költöztek Angliába, amikor befutott a Liverpool ajánlata. Ezt követően 2024. július 20-án össze is házasodtak.

Bramani kapcsolata Federico Chiesával nagy nyilvánosságot kapott: 2023. decemberében jegyezte el párját az akkor még Juventusban focizó, Európa-bajnok játékos.

Federico Chiesát sokan az olasz labdarúgás új világsztárjának kiáltották ki, azonban a 2021-es Európa-bajnoki győzelem után elülső keresztszalag-szakadást szenvedett és kilenc hónapot ki kellett hagynia. 
Ekkor érkezett az életében a fiatal szépség, aki támasza volt a legrosszabb időszakában, bár nem ment egyszerűen az ismerkedés.

Mutatjuk a fiatal hölgy legszebb képeit egy galériában:

