Lucia Bramani 2001-ben született, Milánóban kezdett modellkedni. A divatszakma mellett a tanulásra is figyelt, pszichológiából szerzett diplomát a milánói egyetemen. Lucia több nagy márkával is dolgozott együtt, főleg fürdőruhás cégekkel működött együtt.

Lucia Bramani, Federico Chiesa csodálatos felesége

Fotó: instagram.com/lucybramani

Lucia Bramani ma már Chiesa felesége

Lucia és Chiesa Olaszországban ismerkedtek meg, és természetesen együtt költöztek Angliába, amikor befutott a Liverpool ajánlata. Ezt követően 2024. július 20-án össze is házasodtak.

Bramani kapcsolata Federico Chiesával nagy nyilvánosságot kapott: 2023. decemberében jegyezte el párját az akkor még Juventusban focizó, Európa-bajnok játékos.

Federico Chiesát sokan az olasz labdarúgás új világsztárjának kiáltották ki, azonban a 2021-es Európa-bajnoki győzelem után elülső keresztszalag-szakadást szenvedett és kilenc hónapot ki kellett hagynia.

Ekkor érkezett az életében a fiatal szépség, aki támasza volt a legrosszabb időszakában, bár nem ment egyszerűen az ismerkedés.

