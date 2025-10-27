Mackenzie Dern még mindig csak 32 éves, de már egy igazi ikonnak számít az MMA világában, most pedig már a UFC bajnoka is. „Ez hihetetlen érzés” – mondta könnyeivel küszködve Dern, akihez a győzelem után hatéves kislánya is csatlakozott az oktagonban.

Mackenzie Dern, a férfiak kedvenc ketrecharcosa

Fotó: instagram.com/mackenziedern/

Mackenzie Dern nem először nyert Jandiroba ellen

A két versenyző korábban 2020 decemberében már találkozott, akkor is Dern nyert. A visszavágón Jandiroba igyekezett váltogatni a földharcot és az ütéseket, hogy kizökkentse ellenfelét, de Dern mindenre felkészült, és a legtöbb ütésváltást ő nyerte.

„Tudtuk, hogy az ütéseim jók, de szerettem volna, ha még jobbak” – mondta Dern. „Egy kiütésben reménykedtem” – mondta a hétvégi meccse után.

Dern az előző kilenc mérkőzéséből csak ötöt nyert meg (5–4), míg Jandiroba ötmeccses győzelmi sorozattal érkezett a küzdelemre. Bár a brazil Jandiroba kilencszer vitte le Dernt, komolyabb támadást nem tudott kialakítani, mivel az amerikai szinte mindig fel tudott állni. A brazil arcán látható duzzanat jelent meg Dern pontos ütései miatt, különösen a jobb szeme alatt. Jandiroba is eltalálta néhányszor Dernt, akinek az arca szintén megviselt lett, de ez sem volt elég – Mackenzie Dern 2–0-ra vezet az egymás elleni mérlegben, és immár hivatalosan is UFC-bajnok.

Az amerikai állampolgárságú, brazil származású harcos, elismert a brazil jiu-jitsu (BJJ) területén is. Mackenzie gyerekként, mindössze 3-4 éves korában már edzett, és 14 évesen már felnőttek között is versenyzett.

