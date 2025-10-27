Live
A sokat javult ütőtechnikájának köszönhetően Mackenzie Dern egyhangú pontozással legyőzte Virna Jandirobát, és ezzel megszerezte az üresen maradt UFC női szalmasúlyú világbajnoki címet a UFC 321 gálájának egyik főmérkőzésén. Két pontozóbíró 48–47-re, a harmadik pedig 49–46-ra hozta ki győztesnek az új bajnokot, Mackenzie Dern így feljutott pályafutása csúcsára.

Mackenzie Dern még mindig csak 32 éves, de már egy igazi ikonnak számít az MMA világában, most pedig már a UFC bajnoka is. „Ez hihetetlen érzés” – mondta könnyeivel küszködve Dern, akihez a győzelem után hatéves kislánya is csatlakozott az oktagonban.

Mackenzie Dern nem először nyert Jandiroba ellen

A két versenyző korábban 2020 decemberében már találkozott, akkor is Dern nyert. A visszavágón Jandiroba igyekezett váltogatni a földharcot és az ütéseket, hogy kizökkentse ellenfelét, de Dern mindenre felkészült, és a legtöbb ütésváltást ő nyerte.

„Tudtuk, hogy az ütéseim jók, de szerettem volna, ha még jobbak” – mondta Dern. „Egy kiütésben reménykedtem” – mondta a hétvégi meccse után.

Dern az előző kilenc mérkőzéséből csak ötöt nyert meg (5–4), míg Jandiroba ötmeccses győzelmi sorozattal érkezett a küzdelemre. Bár a brazil Jandiroba kilencszer vitte le Dernt, komolyabb támadást nem tudott kialakítani, mivel az amerikai szinte mindig fel tudott állni. A brazil arcán látható duzzanat jelent meg Dern pontos ütései miatt, különösen a jobb szeme alatt. Jandiroba is eltalálta néhányszor Dernt, akinek az arca szintén megviselt lett, de ez sem volt elég – Mackenzie Dern 2–0-ra vezet az egymás elleni mérlegben, és immár hivatalosan is UFC-bajnok.

Az amerikai állampolgárságú, brazil származású harcos, elismert a brazil jiu-jitsu (BJJ) területén is. Mackenzie gyerekként, mindössze 3-4 éves korában már edzett, és 14 évesen már felnőttek között is versenyzett. 

