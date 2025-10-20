Live
A németek legforróbb bokszolónője csak a Playboy hívására vár. Madeleine Mohrhardt mindene a boksz, de a közösségi oldalát elnézve legalább ennyire szereti megmutatni tökéletes alakját is.

Madeleine Mohrhardt 1996-ban született, ma már profi ökölvívó, de a sportpályán kívül is komoly karrierépítésbe kezdett. Madeleine „Maddy” Mohrhardt Karlsruhéban született, az amatőrök között 30-nál is több meccset vívott, de ma már a profik között szerepel.

A németek legforróbb bokszolónője, Madeleine Mohrhardt
A németek legforróbb bokszolónője, Madeleine Mohrhardt
Madeleine Mohrhardt 2022 óta profi

Mohrhardt a ringben csak Maddy néven szerepel, a profik között eddig hét meccse vívott és mindet megnyerte. Sportpályafutása mellett a London Metropolitan Universityn sportpszichológiából szerzett diplomát.

Maddy edzőként és táplálkozási tanácsadóként is dolgozik, de egyelőre a legfőbb célja, hogy világbajnok legyen a profik között. Madeleine a Bild szerint „Németország legforróbb bokszolónője”, aki arról is beszélt, hogy nem mondana nemet, ha a Playboy keresné. Az Instagramon már 10 ezernél is több követője van.

Erre egy darabig még várni kell, de addig is itt egy galéria forró képekkel:

