A jelenleg a vb-selejtezős csoport második helyén álló örményekre több mint négyezer kilométeres utazás vár az elkövetkezendő napokban, ugyanis a magyar válogatott elleni budapesti összecsapást követően Dublinban lépnek pályára az írek ellen. Jegise Melikjan szövetségi kapitány hét elején kihirdetett keretébe bekerült többek között a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutyunjan, és az Oroszországban született Naira Tiknizjan is, aki legutóbb az írek ellen gólpasszt adott.
Tiknizjan korábban végigjárta a korosztályos orosz válogatottakat, de a felnőttek között az örmények színeiben mutatkozott be 2023-ban a törökök elleni Eb-selejtezőn. Azóta 24 alkalommal lépett pályára az örmény válogatottban, ám az előző idény végén nehéz döntést kellett meghoznia, mivel klubcsapatában nem számítottak rá. A 26 éves örmény-orosz balhátvéd eddigi pályafutása során csak Oroszországban játszott, ám miután a Lokomotiv Moszkva edzője, Mihail Galaktionov kirakta a kezdőcsapatból, úgy döntött, hogy négy év után távozik és a szerb Crvena zvezdához igazolt, ahol gyorsan alapember lett. Bár a ciprusi Pafosz kiejtette őket a BL-selejtezőben, így is bejutottak az Európa-liga főtáblájára, ahol a skót Celtic elleni döntetlen után kikaptak a Porto vendégeként.
Köszönhetően annak, hogy Szerbiában újra formába lendült, Tiknizjan is meghívót kapott a magyarok és az írek elleni októberi vb-selejtezőkre. A klubváltással kapcsolatban Tiknizjan felesége, Yana Romashkina nemrég összehasonlította a két ország futballját, miszerint Szerbiában sokkal intenzívebbek, valamint szigorúbbak az edzések, mint a moszkvai csapatnál voltak, ez pedig szerinte előnyt jelenthet a párjának a fizikai állapota javításában.
A pár egyébként rendszeres szereplője az orosz bulvárlapoknak, Romashkina korábban elmondta, hogy férje gyakran már hajnalban ébred, hogy elvigye őt a munkába. Az orosz Match TV volt műsorvezetője tavaly májusban adott életet a kisfiúknak, ám az örmény védőnek már egy korábbi kapcsolatából is született egy gyereke.
Nem kizárt egyébként, hogy az orosz televíziós műsorvezető és sportriporternő is elkíséri Budapestre az örmény válogatottat, hiszen a több mint 30 ezer követővel büszkélkedő Instagram-oldalán is jól látható, hogy amikor csak teheti kilátogat férje meccseire.
Az örmények az írek elleni sikerüknek köszönhetően a portugálok mögött két fordulót követően második helyen állnak az F csoportban, megelőzve a magyarokat és az íreket. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.