A jelenleg a vb-selejtezős csoport második helyén álló örményekre több mint négyezer kilométeres utazás vár az elkövetkezendő napokban, ugyanis a magyar válogatott elleni budapesti összecsapást követően Dublinban lépnek pályára az írek ellen. Jegise Melikjan szövetségi kapitány hét elején kihirdetett keretébe bekerült többek között a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutyunjan, és az Oroszországban született Naira Tiknizjan is, aki legutóbb az írek ellen gólpasszt adott.

Az örmény védő, Naira Tiknizjan a magyar válogatott ellen is pályára léphet

Fotó: RITA FRANCA / NurPhoto

Szerbiában nyerte vissza formáját a magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelének játékosa

Tiknizjan korábban végigjárta a korosztályos orosz válogatottakat, de a felnőttek között az örmények színeiben mutatkozott be 2023-ban a törökök elleni Eb-selejtezőn. Azóta 24 alkalommal lépett pályára az örmény válogatottban, ám az előző idény végén nehéz döntést kellett meghoznia, mivel klubcsapatában nem számítottak rá. A 26 éves örmény-orosz balhátvéd eddigi pályafutása során csak Oroszországban játszott, ám miután a Lokomotiv Moszkva edzője, Mihail Galaktionov kirakta a kezdőcsapatból, úgy döntött, hogy négy év után távozik és a szerb Crvena zvezdához igazolt, ahol gyorsan alapember lett. Bár a ciprusi Pafosz kiejtette őket a BL-selejtezőben, így is bejutottak az Európa-liga főtáblájára, ahol a skót Celtic elleni döntetlen után kikaptak a Porto vendégeként.

Köszönhetően annak, hogy Szerbiában újra formába lendült, Tiknizjan is meghívót kapott a magyarok és az írek elleni októberi vb-selejtezőkre. A klubváltással kapcsolatban Tiknizjan felesége, Yana Romashkina nemrég összehasonlította a két ország futballját, miszerint Szerbiában sokkal intenzívebbek, valamint szigorúbbak az edzések, mint a moszkvai csapatnál voltak, ez pedig szerinte előnyt jelenthet a párjának a fizikai állapota javításában.

A pár egyébként rendszeres szereplője az orosz bulvárlapoknak, Romashkina korábban elmondta, hogy férje gyakran már hajnalban ébred, hogy elvigye őt a munkába. Az orosz Match TV volt műsorvezetője tavaly májusban adott életet a kisfiúknak, ám az örmény védőnek már egy korábbi kapcsolatából is született egy gyereke.