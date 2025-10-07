Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatottra szombaton sorsdöntő mérkőzés vár Örményország ellen a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Azonban a Puskás Arénában a magyar válogatott mellett a lelátókat is érdemes lesz figyelni.

A jelenleg a vb-selejtezős csoport második helyén álló örményekre több mint négyezer kilométeres utazás vár az elkövetkezendő napokban, ugyanis a magyar válogatott elleni budapesti összecsapást követően Dublinban lépnek pályára az írek ellen. Jegise Melikjan szövetségi kapitány hét elején kihirdetett keretébe bekerült többek között a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutyunjan, és az Oroszországban született Naira Tiknizjan is, aki legutóbb az írek ellen gólpasszt adott.

Az örmény védő, Naira Tiknizjan a magyar válogatott ellen is pályára léphet
Az örmény védő, Naira Tiknizjan a magyar válogatott ellen is pályára léphet
Fotó: RITA FRANCA / NurPhoto

Szerbiában nyerte vissza formáját a magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelének játékosa

Tiknizjan korábban végigjárta a korosztályos orosz válogatottakat, de a felnőttek között az örmények színeiben mutatkozott be 2023-ban a törökök elleni Eb-selejtezőn. Azóta 24 alkalommal lépett pályára az örmény válogatottban, ám az előző idény végén nehéz döntést kellett meghoznia, mivel klubcsapatában nem számítottak rá. A 26 éves örmény-orosz balhátvéd eddigi pályafutása során csak Oroszországban játszott, ám miután a Lokomotiv Moszkva edzője, Mihail Galaktionov kirakta a kezdőcsapatból, úgy döntött, hogy négy év után távozik és a szerb Crvena zvezdához igazolt, ahol gyorsan alapember lett. Bár a ciprusi Pafosz kiejtette őket a BL-selejtezőben, így is bejutottak az Európa-liga főtáblájára, ahol a skót Celtic elleni döntetlen után kikaptak a Porto vendégeként. 

Köszönhetően annak, hogy Szerbiában újra formába lendült, Tiknizjan is meghívót kapott a magyarok és az írek elleni októberi vb-selejtezőkre. A klubváltással kapcsolatban Tiknizjan felesége, Yana Romashkina nemrég összehasonlította a két ország futballját, miszerint Szerbiában sokkal intenzívebbek, valamint szigorúbbak az edzések, mint a moszkvai csapatnál voltak, ez pedig szerinte előnyt jelenthet a párjának a fizikai állapota javításában.

A pár egyébként rendszeres szereplője az orosz bulvárlapoknak, Romashkina korábban elmondta, hogy férje gyakran már hajnalban ébred, hogy elvigye őt a munkába. Az orosz Match TV volt műsorvezetője tavaly májusban adott életet a kisfiúknak, ám az örmény védőnek már egy korábbi kapcsolatából is született egy gyereke.

Nem kizárt egyébként, hogy az orosz televíziós műsorvezető és sportriporternő is elkíséri Budapestre az örmény válogatottat, hiszen a több mint 30 ezer követővel büszkélkedő Instagram-oldalán is jól látható, hogy amikor csak teheti kilátogat férje meccseire. 

Galéria: Szexi felesége láttán érthetetlen, hogyan tud a magyarokra koncentrálni az örmény focista
1/14
Az orosz Yana Romashkina rendkívül népszerű, a közösségi médiában több mint 30 ezer követője van

Az örmények az írek elleni sikerüknek köszönhetően a portugálok mögött két fordulót követően második helyen állnak az F csoportban, megelőzve a magyarokat és az íreket. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

Kapcsolódó cikkek:

A Puskás Akadémia focistája is ott lehet a magyar válogatott meccsén
Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi a vb-selejtezők előtt
Fantasztikus bejelentés: apa lesz a magyar válogatott focista – fotó
Mit keresett ott? Szoboszlai Dominik egészen fura helyen tűnt fel
Új magyar szupertehetség bukkant fel Messiék mellett, de Marco Rossinak így is aggódnia kell
A világ legjobb góllövői között a Fradi válogatott sztárfocistája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!