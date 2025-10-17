Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Kvíz!

Mennyire ismeri az állatvilágot? Ebből a játékos, mégis nehéz kvízből kiderül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászol a focivilág. 62 éves korában meghalt az a futballszurkoló, aki annyira rajongott a Manchester Unitedért, hogy végül a klubról nevezte el magát. A bolgár Marin Zdravkov Lavidzhov építőmunkásként dolgozott, és a Vörös Ördögök legendás 1999-es Bajnokok Ligája-győzelme után vált megszállott United-hívővé.

Meghalt Marin Zdravkov Lavidzhov, aki tizenöt éven keresztül harcolt azért, hogy hivatalosan is felvehesse a klub nevét – ez 2014-ben sikerült is neki, amikor törvényesen Manchester Unitedre változtatta a nevét.

Meghalt Marin Zdravkov Lavidzhov, azaz Manchester United
Meghalt Marin Zdravkov Lavidzhov, azaz Manchester United
Fotó: X

Meghalt Manchester United

Később a rajongók csak „Mr. United”-ként emlegették. Otthona valódi klubszentélyként szolgált: a falakat poszterek, mezek és transzparensek borították, kedvenc játékosa Dimitar Berbatov volt. Mr. United magára tetováltatta is a klubcímerét – méghozzá a homlokára.  

A férfi ötlete egyébként egy másnapos reggelen született, miután a Manchester United 2–1-re legyőzte a Bayern Münchent a legendás 1999-es BL-döntőben. Harcát a névváltoztatásért egy 2011-ben bemutatott bolgár dokumentumfilm is megörökítette, amelynek címe Életem a Manchester United volt.  

A brit The Sun napilap 2014-ben valóra váltotta Mr. United legnagyobb álmát: elutazhatott Angliába, ahol személyes túrán vett részt az Old Traffordon, majd a Sunderland elleni mérkőzést is a helyszínen nézhette meg.  

Nem tudok elég hálás lenni ezért az élményért. Látni, hol játszanak a hőseim, életem legnagyobb pillanata volt. Örökre emlékezni fogok erre a napra

 – mondta akkor könnyek között, miközben végigsétált a United öltözőjén és a pályán.  

A túrára több mint 6 000 kilométert utazott, sőt, kedvenc játékosa iránti tiszteletből még a macskáját is David Beckhamnek nevezte el.

 A legendás drukker 2017-ben ismét visszatért Manchesterbe, hogy találkozzon a játékosokkal.

A későbbi éveiről keveset tudni, de Mr. Manchester United öröksége minden bizonnyal tovább él majd a futballrajongók emlékezetében.  

Gyászol az NB I-es fociklub, meghalt a legendás edzőjük
Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája
36 évesen meghalt a Manchester United egykori játékosa

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!