Meghalt Marin Zdravkov Lavidzhov, aki tizenöt éven keresztül harcolt azért, hogy hivatalosan is felvehesse a klub nevét – ez 2014-ben sikerült is neki, amikor törvényesen Manchester Unitedre változtatta a nevét.

Meghalt Marin Zdravkov Lavidzhov, azaz Manchester United

Fotó: X

Meghalt Manchester United

Később a rajongók csak „Mr. United”-ként emlegették. Otthona valódi klubszentélyként szolgált: a falakat poszterek, mezek és transzparensek borították, kedvenc játékosa Dimitar Berbatov volt. Mr. United magára tetováltatta is a klubcímerét – méghozzá a homlokára.

A férfi ötlete egyébként egy másnapos reggelen született, miután a Manchester United 2–1-re legyőzte a Bayern Münchent a legendás 1999-es BL-döntőben. Harcát a névváltoztatásért egy 2011-ben bemutatott bolgár dokumentumfilm is megörökítette, amelynek címe Életem a Manchester United volt.

A brit The Sun napilap 2014-ben valóra váltotta Mr. United legnagyobb álmát: elutazhatott Angliába, ahol személyes túrán vett részt az Old Traffordon, majd a Sunderland elleni mérkőzést is a helyszínen nézhette meg.

A FOOTBALL super-fan who changed his name to Mr Manchester United and had the club tattooed on his head has died aged 62. #Ebyemizaano pic.twitter.com/L0kJNVXLul — BANYAKIGEZI FM 104.5 (@BANYAKIGEZI) October 14, 2025

Nem tudok elég hálás lenni ezért az élményért. Látni, hol játszanak a hőseim, életem legnagyobb pillanata volt. Örökre emlékezni fogok erre a napra

– mondta akkor könnyek között, miközben végigsétált a United öltözőjén és a pályán.

A túrára több mint 6 000 kilométert utazott, sőt, kedvenc játékosa iránti tiszteletből még a macskáját is David Beckhamnek nevezte el.

A legendás drukker 2017-ben ismét visszatért Manchesterbe, hogy találkozzon a játékosokkal.

A későbbi éveiről keveset tudni, de Mr. Manchester United öröksége minden bizonnyal tovább él majd a futballrajongók emlékezetében.