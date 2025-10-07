Autóbalestben meghalt a Manchester City-sztár, Kerolin Nicoli 27 éves exbarátnője, Rafaela Del Bianchi.

Tragikus autóbalesetben meghalt a 27 éves Rafaela Del Bianchi

Fotó: Rafaela Del Bianchi/Instagram

Meghalt Rafaela Del Bianchi

A brazil sajtó beszámolói szerint az autóbaleset a Sao Pauló-i államhoz tartozó Campinas város közelében, a Lix da Cunha autópályán történt péntek hajnalban. A rendőrségi jelentés alapján

Del Bianchi autója felborult, ő pedig kirepült a járműből és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok közölték, hogy a fiatal nő nem viselt biztonsági övet a tragédia pillanatában.

Az autóban egy barátja is vele utazott, aki

be volt kötve, és csupán könnyebb sérüléseket szenvedett.

A járművet a rendőrök fejre állva találták meg az út mentén.

Rafaela Del Bianchi az éjszakát egy szórakozóhelyen töltötte, ahonnan néhány órával a baleset előtt még fotókat és videókat is megosztott közösségi oldalán. Több mint 29 ezer követője volt, akik elsősorban edzéseiről, életmódjáról és kislányával, a 11 éves Juliával közös pillanatai kapcsán ismerhették. A lánya életkora kérdéseket is felvet, mivel Bianchi mindössze 27 éves volt, nagy valószínűséggel örökbe fogadhatta a gyermeket.

A fiatal influenszer és a Manchester City brazil válogatott játékosa, Kerolin Nicoli 2022 és 2023 között alkottak egy párt, kapcsolatuk idején gyakran osztottak meg közös bejegyzéseket. Rafaela halála után

Kerolin megható üzenetet tett közzé az interneten, amelyben úgy fogalmazott, hogy örökké szeretni fogja volt párját, és megígérte, hogy gondoskodni fog Juliáról.

A Sao Paulo állami közbiztonsági hatóság közleménye szerint hivatalos vizsgálat indult a baleset pontos okainak feltárására.