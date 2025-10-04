Miközben Isaiah Hartenstein az észak- amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) hétvégén rajtoló új szezonjára készül a címvédő Oklahoma City Thunder csapatával, addig felesége nehéz döntést hozott az elmúlt napokban.
A német-amerikai kosárlabdázó hét évvel idősebb felesége, Kourtney Kellar 2021-ben kezdett el dolgozni a Jake Paul mögött is álló promóciós cégnél, a Most Valuable Promotionsnél (MVP), amely világszerte szervez küzdősport-eseményeket. Legutóbb Kim Clavel és Sol Cudos múlt hétvégi összecsapásán lépett ringbe Montrealban, ahol előbbi egyhangú pontozással megvédte női pehelysúlyú világbajnoki címét. Ám mint kiderült, ez volt az utolsó fellépése.
A korábban Texas állam szépségkirálynőjének megválasztott 34 éves modell a napokban stílszerűen a közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy négy év után befejezi pályafutását ringlányként.
Nagyon hálás vagyok minden lehetőségért és minden meccsért, amiben részt vehettem! Most befejezem és lezárom életemnek ezt a fejezetét”
– búcsúzott síró hangulatjellel Kellar.
„Hiányozni fog a stáb, amely ezeket a fantasztikus műsorokat megrendezte, a sportolók, akik az életüket szentelik annak, hogy a boksz ilyen különleges legyen, és a lányok, akikkel minden városban volt szerencsém együtt dolgozni. Alig várom, hogy lássam hogyan alakul az ökölvívás útja az MVP (Most Valuable Promotions) alatt” – írta az Instagramon több mint 650 ezer követővel büszkélkedő modell.
Kourtney ugyan nem indokolta a döntését, de minden bizonnyal a visszavonulásában közrejátszik, hogy tavaly nyarán adott életet a kosárlabdázó párjával közös első gyermeküknek, Elijah-nak. Kellar egyébként a szülési szabadsága után Katie Taylor és Amanda Serrano meccsén tért vissza, pedig tavaly ősszel felkérték Mike Tyson és Jake Paul összecsapására is, ám azt elutasította.
Az NBA-ben címvédő Oklahoma City Thunder kosarasa 2023-ban vette feleségül a szőke bombázót, akit annak idején egy kommentjével vett le a lábáról. Ugyan Kourtney rendszeresen kap százával, ezrével dicséreteket a képei alatt, ám Hartensteinnek elég volt annyit írnia, hogy „Neked van a legszebb mosolyod”, és rögtön levette a nőt a lábáról.
Íme, egy összeállítás Kourtney Kellar legszexibb képeiből: