Miközben Isaiah Hartenstein az észak- amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) hétvégén rajtoló új szezonjára készül a címvédő Oklahoma City Thunder csapatával, addig felesége nehéz döntést hozott az elmúlt napokban.

Kourtney Kellar és férje, az NBA-sztár Isaiah Hartenstein a 2025-ös ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly) nevű amerikai díjátadón

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A német-amerikai kosárlabdázó hét évvel idősebb felesége, Kourtney Kellar 2021-ben kezdett el dolgozni a Jake Paul mögött is álló promóciós cégnél, a Most Valuable Promotionsnél (MVP), amely világszerte szervez küzdősport-eseményeket. Legutóbb Kim Clavel és Sol Cudos múlt hétvégi összecsapásán lépett ringbe Montrealban, ahol előbbi egyhangú pontozással megvédte női pehelysúlyú világbajnoki címét. Ám mint kiderült, ez volt az utolsó fellépése.

Szögre akasztja a ringlány ruháját az NBA-sztár felesége

A korábban Texas állam szépségkirálynőjének megválasztott 34 éves modell a napokban stílszerűen a közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy négy év után befejezi pályafutását ringlányként.

Nagyon hálás vagyok minden lehetőségért és minden meccsért, amiben részt vehettem! Most befejezem és lezárom életemnek ezt a fejezetét”

– búcsúzott síró hangulatjellel Kellar.

„Hiányozni fog a stáb, amely ezeket a fantasztikus műsorokat megrendezte, a sportolók, akik az életüket szentelik annak, hogy a boksz ilyen különleges legyen, és a lányok, akikkel minden városban volt szerencsém együtt dolgozni. Alig várom, hogy lássam hogyan alakul az ökölvívás útja az MVP (Most Valuable Promotions) alatt” – írta az Instagramon több mint 650 ezer követővel büszkélkedő modell.

Kourtney ugyan nem indokolta a döntését, de minden bizonnyal a visszavonulásában közrejátszik, hogy tavaly nyarán adott életet a kosárlabdázó párjával közös első gyermeküknek, Elijah-nak. Kellar egyébként a szülési szabadsága után Katie Taylor és Amanda Serrano meccsén tért vissza, pedig tavaly ősszel felkérték Mike Tyson és Jake Paul összecsapására is, ám azt elutasította.

Az NBA-ben címvédő Oklahoma City Thunder kosarasa 2023-ban vette feleségül a szőke bombázót, akit annak idején egy kommentjével vett le a lábáról. Ugyan Kourtney rendszeresen kap százával, ezrével dicséreteket a képei alatt, ám Hartensteinnek elég volt annyit írnia, hogy „Neked van a legszebb mosolyod”, és rögtön levette a nőt a lábáról.