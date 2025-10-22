Újabb legendás pankrátor halt meg. Hulk Hogan, Sabu, Mike Raybeck (és a lista sajnos korántsem teljes) után ezúttal Sir Mót, polgári nevén Robert Horne-t gyászolja a profi birkózók világa.
Meghalt a sztár pankrátor
Sir Mo a WWE 1990-es évekbeli egyik fénykorában, közelebbről 1993 és 1996 között volt tagja az utazó cirkusznak.
Horne 1967-ben az Észak-Karolina-i Monroe-ban született, de a ringben viselt személyisége a New York-i Harlemből származott. Pankrátor pályafutását 1993-ban a United States Wrestling Associations nevű szervezetben kezdte, és a gyors sikereit látva hamarosan magához csábította a sokkal nagyobb World Wrestling Federation.
Itt is felért a csúcsra, amikor Men on a Mission néven Nelson Frazierrel párban elnyerték a szervezet Tag Team világbajnoki övét.
Sir Mo már évek óta súlyos vesebetegséggel küzdött, halálát végül tüdőgyulladás és vérmérgezés okozta egy dallasi kórházban.