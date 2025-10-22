Újabb legendás pankrátor halt meg. Hulk Hogan, Sabu, Mike Raybeck (és a lista sajnos korántsem teljes) után ezúttal Sir Mót, polgári nevén Robert Horne-t gyászolja a profi birkózók világa.

Bajnokát gyászolja a legnagyobb pankrátor szervezet, a WWE

Meghalt a sztár pankrátor

Sir Mo a WWE 1990-es évekbeli egyik fénykorában, közelebbről 1993 és 1996 között volt tagja az utazó cirkusznak.

Horne 1967-ben az Észak-Karolina-i Monroe-ban született, de a ringben viselt személyisége a New York-i Harlemből származott. Pankrátor pályafutását 1993-ban a United States Wrestling Associations nevű szervezetben kezdte, és a gyors sikereit látva hamarosan magához csábította a sokkal nagyobb World Wrestling Federation.

Rest in Peace Sir Mo! We crossed paths many years ago but It was great to make your acquaintance again even though it was late in our lives. pic.twitter.com/NeI3sdWfNe — TheMarkHenry (@TheMarkHenry) October 20, 2025

Itt is felért a csúcsra, amikor Men on a Mission néven Nelson Frazierrel párban elnyerték a szervezet Tag Team világbajnoki övét.

Sir Mo már évek óta súlyos vesebetegséggel küzdött, halálát végül tüdőgyulladás és vérmérgezés okozta egy dallasi kórházban.