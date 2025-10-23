A francia válogatott középpályást 18 hónapra eltiltották doppingvétség miatt, miután pozitív mintát produkált a Juventus színeiben. Az olasz klub még a felfüggesztés vége előtt közös megegyezéssel felbontotta a szerződését, Pogba pedig a 2025–26-os szezon előtt a Ligue 1-es Monacóhoz igazolt.

Paul Pogba feleség mindenben támogatja a férjét

Fotó: instagram.com/zulaypogba/

Paul Pogba több lábon áll

Miközben a hercegségben dolgozik azon, hogy ismét formába lendüljön, a 32 éves játékos új vállalkozásba is kezdett: a múlt hétvégén bejelentette a POGBA MDXCIII márkát. A márka weboldala szerint ez „a luxus bátor és modern víziója”. Az első kollekcióban baseballsapkák, melegítőruhák és pólók szerepelnek, mindegyiken a márka csillagmotívuma.

A POGBA MDXCIII elnevezés a római számok szerint 1593, ami Pogba születési dátumára (1993. március 15.) utalhat. A kollekciót Miamiban tervezik, a célja pedig a sportluxus újradefiniálása.

A világbajnok Pogba feleségét, a bolíviai modell Zulay Pogbát is bevonta a promócióba: ő szerepel a márka első sajtófotóin, és 1,3 millió Instagram-követőjének meg is mutatta az új darabokat.

„Eltökélt ember vagyok, aki vissza akar térni, és ismét élvezni akarja a játékot, ez hiányzik a legjobban. A célom, hogy újra a legmagasabb szinten futballozzak, de időt hagyva, türelemmel. Két éve nagyon jelenlévő apa vagyok, elviszem a gyerekeket az iskolába, edzek, aztán értük megyek. Sok időt töltök velük és az edzéssel” – mondta Pogba.

