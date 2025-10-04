Live
Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Megőrültek a rajongók. Taylor Swift új albuma, The Life of a Showgirl pénteken jelent meg, és máris futótűzként terjed az interneten a meglepő sor, amelyben az énekesnő a Real Madridot említi meg. A 12 dalból álló lemez egyik szerzeménye, a „Wi$h Li$t" ugyanis váratlan focis utalást rejt: Swift a spanyol gigászt egy álomszerű célként említi meg, egy lapon említve az Oscar-, vagy Cannes-i Arany Pálma-díj elnyerésével.

A dalban az énekesnő, Taylor Swift arról énekel, hogy az emberek tökéletes életre, szabadságra és elérhetetlennek tűnő vágyakra törekszenek – ezek között szerepel a „szerződés a Real Madriddal” is.

A Real Madrid az a klub, amelyre az egész világ kíváncsi
A Real Madrid az a klub, amelyre az egész világ kíváncsi 
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Taylor Swift a Real Madridról énekelt

Ezzel Swift nemcsak a futballvilág iránti érdeklődését mutatta meg, hanem azt is, mennyire mélyen beivódott a királyi klub neve a globális popkultúrába.  

Ők azt a szabadságot akarják, hogy a világtól elzárva éljenek. Azt a három kutyát, akiket a gyerekeiknek neveznek. Mindent akarnak. Szerződést is a Real Madriddal

 – énekli a dalban.

Ez nem az első alkalom, hogy Taylor Swift – aki az amerikai futballjátékos Travis Kelce-vel alkot egy párt – és a Real Madrid útjai keresztezték egymást. 2024 májusában az amerikai popsztár két egymást követő estén adott telt házas koncertet a Santiago Bernabéuban az Eras Tour keretében,

 ahol összesen mintegy 130 ezer rajongó énekelt vele együtt. A klub ekkor is reagált a sztárfellépésre, most pedig az új dal megjelenése után ismét felkapta a témát: a madridiak saját közösségi oldalaikon is megosztották a Wish List részletét.  

A Real Madrid említése a zenében nem új jelenség, hiszen a világ egyik legismertebb futballklubja már korábban is inspirálta a zenei világ képviselőit. 2018-ban például Drake utalt rá Blue Tint című számában, amelyben a kanadai rapper azt mondja, „olyan életet él, mint Ronaldo, bár sosem járt Madridban”. Szintén több reggaeton előadó – köztük Anuel AA és Bad Bunny – is beemelte a klubot soraiba, tovább erősítve a Real Madrid kulturális ikonstátuszát.  

