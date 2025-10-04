A dalban az énekesnő, Taylor Swift arról énekel, hogy az emberek tökéletes életre, szabadságra és elérhetetlennek tűnő vágyakra törekszenek – ezek között szerepel a „szerződés a Real Madriddal” is.

A Real Madrid az a klub, amelyre az egész világ kíváncsi

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Taylor Swift a Real Madridról énekelt

Ezzel Swift nemcsak a futballvilág iránti érdeklődését mutatta meg, hanem azt is, mennyire mélyen beivódott a királyi klub neve a globális popkultúrába.

Ők azt a szabadságot akarják, hogy a világtól elzárva éljenek. Azt a három kutyát, akiket a gyerekeiknek neveznek. Mindent akarnak. Szerződést is a Real Madriddal

– énekli a dalban.

Ez nem az első alkalom, hogy Taylor Swift – aki az amerikai futballjátékos Travis Kelce-vel alkot egy párt – és a Real Madrid útjai keresztezték egymást. 2024 májusában az amerikai popsztár két egymást követő estén adott telt házas koncertet a Santiago Bernabéuban az Eras Tour keretében,

ahol összesen mintegy 130 ezer rajongó énekelt vele együtt. A klub ekkor is reagált a sztárfellépésre, most pedig az új dal megjelenése után ismét felkapta a témát: a madridiak saját közösségi oldalaikon is megosztották a Wish List részletét.

A Real Madrid említése a zenében nem új jelenség, hiszen a világ egyik legismertebb futballklubja már korábban is inspirálta a zenei világ képviselőit. 2018-ban például Drake utalt rá Blue Tint című számában, amelyben a kanadai rapper azt mondja, „olyan életet él, mint Ronaldo, bár sosem járt Madridban”. Szintén több reggaeton előadó – köztük Anuel AA és Bad Bunny – is beemelte a klubot soraiba, tovább erősítve a Real Madrid kulturális ikonstátuszát.