Rémálom lett Bruno Guimaraes és Joelinton dél-koreai utazása

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Rémálomszerű utazás

A beszámolók szerint a Szöulba tartó járat Amszterdamba tért vissza, miután

a pilóták egy megrongálódott ablakot észleltek a gépen. A futballisták közel 12 órát töltöttek a levegőben anélkül, hogy akár csak megközelítették volna az úti céljukat.

A kellemetlenség miatt Guimaraes és Joelinton külön járatokkal folytatták útjukat:

a hírek szerint Guimaraes egy másik európai országon keresztül jut el Dél-Koreába, míg csapattársa Amszterdamból próbál meg elrepülni. Guimaraes várhatóan még szerdán megérkezik, Joelintonnak viszont nem lesz ideje csatlakozni a délutáni edzéshez.

A brazil válogatott 16 órakor tart tréninget a Goyang Stadionban. A csapat pénteken barátságos mérkőzést játszik Dél-Korea ellen, majd közvetlenül utána Tokióba utazik, ahol jövő kedden Japánnal találkozik.

A két Newcastle-játékosra ezt követően hosszú visszaút vár: Tokióból több mint 9200 kilométert tesznek meg Anglia északi részéig, ahol kevesebb mint két napjuk marad regenerálódni a Brighton elleni bajnoki előtt, melyet október 18-án rendeznek majd.

Bruno Guimaraes a válogatott szünet előtt arról beszélt, hogy a pihenő rosszkor jött a csapatnak:

A válogatott szünet most nem jött túl jól, mert éppen lendületben vagyunk. De most menni kell a válogatotthoz, jól kell játszani, és fitten visszatérni, mert fontos meccs vár ránk. Dél-Korea messze van, de a hazámért játszani mindig megtiszteltetés. A legfontosabb most, hogy jól kezeljük az időeltolódást, megfelelően eddzünk, és egészségesen térjünk vissza.

A Newcastle a válogatott szünet előtti utolsó meccsén 2–0-ra győzte le a Nottingham Forestet. Érdekesség, hogy a Forest brazil játékosai, Igor Jesus és John Victor már megérkeztek Dél-Koreába, sőt, részt is vettek a keddi edzésen, miközben Guimaraes és Joelinton még úton vannak.