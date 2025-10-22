Cendrim Kameraj Svájcban és Koszovóban is ifjúsági válogatott volt, és hét évvel ezelőtt még az olasz sztárcsapatnál, a Juventusnál olyan csapattárai voltak, mint Cristiano Ronaldo, vagy éppen Gianluigi Buffon.

Amikor még minden rendben volt: Cendrim Kameraj és Cristiano Ronaldo közös fotója

Fotó: .instagram.com/cendrimkameraj/

Építkezésen dolgozik Ronaldo korábbi csapattársa

Pályafutása azonban derékba tört, miután három keresztszalag-szakadást is szenvedett – ezután hazaköltözött Koszovóba, ahol a KF Dukagjini csapatában futballozott a legutóbbi szezonban.

Mostanra viszont teljesen más irányt vett az élete: a futballpályát a munkaterületre cserélte.

Jelenleg egy építőipari toborzással foglalkozó svájci cég, az ICM Bau AG munkatársa, és munkája során gyakran jár ki különböző építkezésekre.

Egy ilyen alkalommal készült az a fotó, amely az utóbbi napokban felrobbantotta a közösségi médiát.

Egy videós projekt kedvéért egy napot a helyszínen kellett töltenem

– akkor készült ez a szelfi – mesélte.

Futebol é coisa de doido, Cendrim Kameraj passou de promessa da base da Juventus a operário da construção civil em apenas 7 anos, nem sempre o futebol acaba em história feliz. pic.twitter.com/IojbGp50ew — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) October 22, 2025

Bár már nem profi játékos, a futballt nem hagyta teljesen maga mögött: fiatalokat kezdett edzeni egy helyi utánpótlásklubnál.

Hálás vagyok mindenért, amit a pályafutásom során átélhettem. Kár lenne veszni hagyni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit a futball adott. Apává váltam, és ez teljesen megváltoztatta a prioritásaimat. A sérülések után rájöttem, hogy már nem vagyok ugyanaz a játékos – soha nem tudtam felszabadultan játszani, mindig ott volt bennem a félelem. Egy időben annyira megutáltam a futballt, hogy még meccset sem voltam hajlandó nézni a tévében.

Juventusnál töltött évei alatt készített is egy híressé vált közös képet Ronaldóval – ez a fotó milliókhoz jutott el. Kameraj ma is jó szívvel idézi fel a közös edzéseket, és elárulta, milyen ember valójában Ronaldo: