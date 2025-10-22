Live
Elképesztő történet sokkolta a labdarúgás szerelmeseit. Az egykori focista, Cendrim Kameraj – akinek a pályafutása során együtt Cristiano Ronaldo is a csapattársa volt a Juventusnál –, most egészen más munkát végez: a 26 éves játékost ugyanis egy építkezésen látták dolgozni, a fotó pedig villámgyorsan bejárta az internetet.

Cendrim Kameraj Svájcban és Koszovóban is ifjúsági válogatott volt, és hét évvel ezelőtt még az olasz sztárcsapatnál, a Juventusnál olyan csapattárai voltak, mint Cristiano Ronaldo, vagy éppen Gianluigi Buffon.

Építkezésen dolgozik Ronaldo korábbi csapattársa

Pályafutása azonban derékba tört, miután három keresztszalag-szakadást is szenvedett – ezután hazaköltözött Koszovóba, ahol a KF Dukagjini csapatában futballozott a legutóbbi szezonban.

Mostanra viszont teljesen más irányt vett az élete: a futballpályát a munkaterületre cserélte. 

Jelenleg egy építőipari toborzással foglalkozó svájci cég, az ICM Bau AG munkatársa, és munkája során gyakran jár ki különböző építkezésekre.

 Egy ilyen alkalommal készült az a fotó, amely az utóbbi napokban felrobbantotta a közösségi médiát.  

Egy videós projekt kedvéért egy napot a helyszínen kellett töltenem

 – akkor készült ez a szelfi – mesélte.

Bár már nem profi játékos, a futballt nem hagyta teljesen maga mögött: fiatalokat kezdett edzeni egy helyi utánpótlásklubnál.  

Hálás vagyok mindenért, amit a pályafutásom során átélhettem. Kár lenne veszni hagyni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit a futball adott. Apává váltam, és ez teljesen megváltoztatta a prioritásaimat. A sérülések után rájöttem, hogy már nem vagyok ugyanaz a játékos – soha nem tudtam felszabadultan játszani, mindig ott volt bennem a félelem. Egy időben annyira megutáltam a futballt, hogy még meccset sem voltam hajlandó nézni a tévében.

Juventusnál töltött évei alatt készített is egy híressé vált közös képet Ronaldóval – ez a fotó milliókhoz jutott el. Kameraj ma is jó szívvel idézi fel a közös edzéseket, és elárulta, milyen ember valójában Ronaldo:

Cristianónál látszott, miért jutott el ilyen messzire. A fegyelme, a kemény munkája egészen más szintet képviselt, mint bárki másé. Ugyanakkor nagyon közvetlen volt, még viccelődni is szeretett. Nagy hatással van rád, amikor Cristiano Ronaldo a neveden szólít.

