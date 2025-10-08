Hónapokkal a viharos szakítás után Rudy Gobert exe, Julia Bonilla megható levelet írt a születendő gyermekének, és azt megosztotta követőivel is.

Rudy Gobert exe egy kisgyerekel és terhesen maradt magára

Rudy Gobert exe érzelmes üzenetet írt

„Akartunk téged. Téged választottunk. Neked kellett lenned. Minden lehetséges módon próbára tettek, ahogy egy nőt próbára lehet tenni, és mégis a szeretetet választottam. Te vagy a bizonyíték arra, hogy árulás, viharok és fájdalom után is képes élet nőni a fényben. Bármennyire is próbál sötét lenni a világ, bármennyi legyen a hazugság, a gyávaság, bármennyire próbáltak is összetörni, neked mindig lesz egy anyád, aki rendíthetetlenül kiáll melletted, és örökre megvéd. Mert a végén mindig mi leszünk: te, a bátyád és én. Mindig és mindörökké.”

Bonilla nem említette név szerint a Minnesota centerét, Gobert-t, de korábban, a szakítás után ez is megtörtént.

Rudy Gobert az NBA egyik legjobb védője

Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Rudy volt életem szerelme. Mindent hátrahagytam érte. Gyermeket adtam neki, és a szívemet beletettem a kapcsolatunkba. Amikor mindenki kritizálta és sértegette, mellette álltam, mindig őt választottam, őt helyeztem az első helyre” – írta még májusban.

Gobert később arról beszélt, támogatni fogja azokat, akik fontosak neki. Rudy és Julia 2024 februárjában vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, bár nem egyértelmű, mikor kezdtek járni. Fiuk, Romeo 2024 májusában született, ezt követően Julia másodjára is teherbe esett.

Gobert Franciaországban, a Cholet csapatában kezdte pályafutását, a Denver Nuggets draftolta 2013-ban, majd a Utah Jazzhez cserélték, ahol tíz szezont töltött, mielőtt 2022-ben a Minnesota Timberwolveshoz igazolt. A francia center négyszer volt az NBA-ben az év védőjátékosa, háromszoros NBA All-Star, a francia válogatottal kétszer nyert olimpiai ezüstérmet.

Julia Bonilla francia blogger és podcaster, aki a Journey című, francia nyelvű beszélgetős műsort vezeti.

