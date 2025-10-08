Hónapokkal a viharos szakítás után Rudy Gobert exe, Julia Bonilla megható levelet írt a születendő gyermekének, és azt megosztotta követőivel is.
„Akartunk téged. Téged választottunk. Neked kellett lenned. Minden lehetséges módon próbára tettek, ahogy egy nőt próbára lehet tenni, és mégis a szeretetet választottam. Te vagy a bizonyíték arra, hogy árulás, viharok és fájdalom után is képes élet nőni a fényben. Bármennyire is próbál sötét lenni a világ, bármennyi legyen a hazugság, a gyávaság, bármennyire próbáltak is összetörni, neked mindig lesz egy anyád, aki rendíthetetlenül kiáll melletted, és örökre megvéd. Mert a végén mindig mi leszünk: te, a bátyád és én. Mindig és mindörökké.”
Bonilla nem említette név szerint a Minnesota centerét, Gobert-t, de korábban, a szakítás után ez is megtörtént.
„Rudy volt életem szerelme. Mindent hátrahagytam érte. Gyermeket adtam neki, és a szívemet beletettem a kapcsolatunkba. Amikor mindenki kritizálta és sértegette, mellette álltam, mindig őt választottam, őt helyeztem az első helyre” – írta még májusban.
Gobert később arról beszélt, támogatni fogja azokat, akik fontosak neki. Rudy és Julia 2024 februárjában vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, bár nem egyértelmű, mikor kezdtek járni. Fiuk, Romeo 2024 májusában született, ezt követően Julia másodjára is teherbe esett.
Gobert Franciaországban, a Cholet csapatában kezdte pályafutását, a Denver Nuggets draftolta 2013-ban, majd a Utah Jazzhez cserélték, ahol tíz szezont töltött, mielőtt 2022-ben a Minnesota Timberwolveshoz igazolt. A francia center négyszer volt az NBA-ben az év védőjátékosa, háromszoros NBA All-Star, a francia válogatottal kétszer nyert olimpiai ezüstérmet.
Julia Bonilla francia blogger és podcaster, aki a Journey című, francia nyelvű beszélgetős műsort vezeti.
Galéria Julia legszebb képeiből: