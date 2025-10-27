Live
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

Nem mindennapi hírről számolt be a híres sportolónő. Shane Tusup hihetetlenül szexi felesége, Nagy Viktória Zoé ugyanis bő egy évvel a szülése után már fitneszversenyt nyert, mindezt a közösségi oldalán osztotta meg a rajongóival.

Nemcsak szexi Shane Tusup felesége, Nagy Viktória Zoé, de nagyon tehetséges is.

Shane Tusup szexi felesége, Nagy Viktória Zoé a csúcsra ért az IFBB magyar bajnokságon
Shane Tusup szexi felesége, Nagy Viktória Zoé a csúcsra ért az IFBB magyar bajnokságon
Fotó: Nagy Viktória Zoé/Instagram

Fitneszversenyt nyert Shane Tusup szexi felesége

„IFBB magyar bajnokság, Artistic Fitness I. hely. Szülés után 17 hónappal ismét visszaléptem a reflektorfénybe"

 – írta a közösségi oldalán Nagy Viktória Zoé, majd így folytatta.

„Más érzés, kicsit mélyebb, puhább, igazibb. A napjaink logisztikából álltak, mégis a végén minden puzzle a helyére került, és ott álltam remegő szívvel, de erősebben, mint valaha! 

Köszönöm szerelmem, Shane Tusup, hogy felkészítettél, támogattál és végig fogtad a kezem a kis motivációs előadásaiddal karöltve. A te szavaidból építettem hidat két világ közé: az anyaság és a színpad közé. Ez a mi közös győzelmünk. Irány a világbajnokság!"

 – tette hozzá.

Shane Tusup a kommentszekcióba reagált, majd egy közös családi fotó is előkerült a nem mindannapi siker után.

„Annyira büszke vagyok rád kicsim, nincsenek szavak, amivel teljesen kifejezhetném magam! Te vagy a legjobb anya, akit valaha kívánhattam a lányunknak! Micsoda inspiráció! Szeretlek!"

A családi fotóhoz annyit fűzött hozzá a sportolónő, hogy bár újabb trófeát hódított el, a legnagyobb nyereménye a kislánya és a férje.

Egészen különleges érzés úgy versenyezni, hogy tudom, Ti vártok a színpad mellett.

A sztárpár első közös gyereke, Aurora Ann Tusup 2024 májusában született. 

