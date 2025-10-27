Nemcsak szexi Shane Tusup felesége, Nagy Viktória Zoé, de nagyon tehetséges is.
Fitneszversenyt nyert Shane Tusup szexi felesége
„IFBB magyar bajnokság, Artistic Fitness I. hely. Szülés után 17 hónappal ismét visszaléptem a reflektorfénybe"
– írta a közösségi oldalán Nagy Viktória Zoé, majd így folytatta.
„Más érzés, kicsit mélyebb, puhább, igazibb. A napjaink logisztikából álltak, mégis a végén minden puzzle a helyére került, és ott álltam remegő szívvel, de erősebben, mint valaha!
Köszönöm szerelmem, Shane Tusup, hogy felkészítettél, támogattál és végig fogtad a kezem a kis motivációs előadásaiddal karöltve. A te szavaidból építettem hidat két világ közé: az anyaság és a színpad közé. Ez a mi közös győzelmünk. Irány a világbajnokság!"
– tette hozzá.
Shane Tusup a kommentszekcióba reagált, majd egy közös családi fotó is előkerült a nem mindannapi siker után.
„Annyira büszke vagyok rád kicsim, nincsenek szavak, amivel teljesen kifejezhetném magam! Te vagy a legjobb anya, akit valaha kívánhattam a lányunknak! Micsoda inspiráció! Szeretlek!"
A családi fotóhoz annyit fűzött hozzá a sportolónő, hogy bár újabb trófeát hódított el, a legnagyobb nyereménye a kislánya és a férje.
Egészen különleges érzés úgy versenyezni, hogy tudom, Ti vártok a színpad mellett.
A sztárpár első közös gyereke, Aurora Ann Tusup 2024 májusában született.