Sokkoló incidens rázta meg az angol válogatott sztár, Kieran Trippier külön élő feleségét, Charlotte-ot. A 36 éves nő sokkoló rémálmot élt át: Cheshire egyik exkluzív negyedében található, mintegy 2 millió font (kb. 950 millió forint) értékű villáját próbálták a betörők célba venni egy félelmetes támadás során.

A helyi rendőrség szerint az elkövetők egy járművel rontottak neki az ingatlan elektronikus biztonsági kapujának, majd szerszámokkal próbálták feltörni azt, sokkoló rémálmot okozva Charlotte-nak. 

Charlotte Trippier sokkoló pillanatokat élt át a saját otthonában
Charlotte Trippier sokkoló pillanatokat élt át a saját otthonában 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY

Sokkoló rémálmot élt át Kieran Trippier felesége

A támadás idején Charlotte otthon tartózkodott, és azonnal értesítette a hatóságokat.  Egy, az esetről nyilatkozó forrás szerint a történtek “hideglelést” okoztak Charlotte-nak: 

Azonnal a legrosszabbra gondolt. Úgy tűnik, a betörők megpróbálták áttörni a kaput, majd feszegetni kezdték. Charlotte már amúgy is ideges volt, mióta a rendőrség idén figyelmeztette a környék lakóit a sorozatos betörések miatt.  

A támadás után a háromgyermekes édesanya tovább növelte otthona biztonsági szintjét. 

A Cheshire-i rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják a “gyanús tevékenységet” a környéken, és ellenőrzik a szomszédok biztonsági kameráinak felvételeit.  

Charlotte Trippier 2016-ban ment feleségül a Newcastle United és az angol válogatott hátvédjéhez, azonban tavaly különváltak, és jelenleg a válási folyamat zajlik. A házasság megromlása után a nő egy hónappal azután költözött el az északkeleti közös otthonukból, hogy Kierant egy szőke nővel láttak szórakozni egy éjszakai klubban.

Az Instagramon Charlotte a 35 ezer követőjének akkor azt üzente, hogy jól van:  

Nyilvánvalóan még nem állok készen, hogy beszéljek a helyzetemről. Meg fogom tenni, amikor majd kényelmesnek érzem, és eljön az ideje. Három fiatal gyermekem van, ezért nem szeretném, ha bizonyos dolgok eljutnának hozzájuk.

