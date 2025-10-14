A helyi rendőrség szerint az elkövetők egy járművel rontottak neki az ingatlan elektronikus biztonsági kapujának, majd szerszámokkal próbálták feltörni azt, sokkoló rémálmot okozva Charlotte-nak.

Charlotte Trippier sokkoló pillanatokat élt át a saját otthonában

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY

Sokkoló rémálmot élt át Kieran Trippier felesége

A támadás idején Charlotte otthon tartózkodott, és azonnal értesítette a hatóságokat. Egy, az esetről nyilatkozó forrás szerint a történtek “hideglelést” okoztak Charlotte-nak:

Azonnal a legrosszabbra gondolt. Úgy tűnik, a betörők megpróbálták áttörni a kaput, majd feszegetni kezdték. Charlotte már amúgy is ideges volt, mióta a rendőrség idén figyelmeztette a környék lakóit a sorozatos betörések miatt.

A támadás után a háromgyermekes édesanya tovább növelte otthona biztonsági szintjét.

A Cheshire-i rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják a “gyanús tevékenységet” a környéken, és ellenőrzik a szomszédok biztonsági kameráinak felvételeit.

🚨 Kieran Trippier’s estranged wife, Charlotte, was left terrified after burglars tried to ram into her £2m Cheshire mansion.



The intruders attempted to force the security gates open with tools, prompting her to call police.



She’s since reinforced security while focusing on… pic.twitter.com/1ebbI1brf7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 13, 2025

Charlotte Trippier 2016-ban ment feleségül a Newcastle United és az angol válogatott hátvédjéhez, azonban tavaly különváltak, és jelenleg a válási folyamat zajlik. A házasság megromlása után a nő egy hónappal azután költözött el az északkeleti közös otthonukból, hogy Kierant egy szőke nővel láttak szórakozni egy éjszakai klubban.