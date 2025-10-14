A helyi rendőrség szerint az elkövetők egy járművel rontottak neki az ingatlan elektronikus biztonsági kapujának, majd szerszámokkal próbálták feltörni azt, sokkoló rémálmot okozva Charlotte-nak.
Sokkoló rémálmot élt át Kieran Trippier felesége
A támadás idején Charlotte otthon tartózkodott, és azonnal értesítette a hatóságokat. Egy, az esetről nyilatkozó forrás szerint a történtek “hideglelést” okoztak Charlotte-nak:
Azonnal a legrosszabbra gondolt. Úgy tűnik, a betörők megpróbálták áttörni a kaput, majd feszegetni kezdték. Charlotte már amúgy is ideges volt, mióta a rendőrség idén figyelmeztette a környék lakóit a sorozatos betörések miatt.
A támadás után a háromgyermekes édesanya tovább növelte otthona biztonsági szintjét.
A Cheshire-i rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják a “gyanús tevékenységet” a környéken, és ellenőrzik a szomszédok biztonsági kameráinak felvételeit.
Charlotte Trippier 2016-ban ment feleségül a Newcastle United és az angol válogatott hátvédjéhez, azonban tavaly különváltak, és jelenleg a válási folyamat zajlik. A házasság megromlása után a nő egy hónappal azután költözött el az északkeleti közös otthonukból, hogy Kierant egy szőke nővel láttak szórakozni egy éjszakai klubban.
Az Instagramon Charlotte a 35 ezer követőjének akkor azt üzente, hogy jól van:
Nyilvánvalóan még nem állok készen, hogy beszéljek a helyzetemről. Meg fogom tenni, amikor majd kényelmesnek érzem, és eljön az ideje. Három fiatal gyermekem van, ezért nem szeretném, ha bizonyos dolgok eljutnának hozzájuk.