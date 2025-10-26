Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai egyetemi bajnokságban szerepel a bájos vízilabdázó. Sophia Panossian a University of Michigan, egészen pontosan a Michigan Wolverines játékosa.

Sophia Panossian 20 éves és az egyetem egyik kiváló tanulója és sportolója. A 163 cm magas hölgy 2025-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a csapatában, 30 mérkőzés, 21 gól és 16 gólpassz került a neve mellé.

Sophia Panossian, a csodálatos vízilabdázó lány
Sophia Panossian, a csodálatos vízilabdázó lány
Fotó: instagram.com/sophia.panossian/

Sophia Panossian nagy jövő előtt állhat

Sophia már középiskolásként bajnoki címet ünnepelhetett és korosztálya legjobbjai között emlegették. Szigorú napirendje miatt és sikeres tanulmányi és sporteredményei miatt is példaként állítják kortársai számára.

Sophia a közösségi oldalain is aktív, egyre többen követik.

Galéria Sophia legszebb képeiből:
 

Galéria: Képeken a csodálatos vízilabdázó, Sophia Panossian
1/12
Sophia Panossian, a csodálatos vízilabdázó lány

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!