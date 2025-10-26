Sophia Panossian 20 éves és az egyetem egyik kiváló tanulója és sportolója. A 163 cm magas hölgy 2025-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a csapatában, 30 mérkőzés, 21 gól és 16 gólpassz került a neve mellé.

Sophia Panossian, a csodálatos vízilabdázó lány

Fotó: instagram.com/sophia.panossian/

Sophia Panossian nagy jövő előtt állhat

Sophia már középiskolásként bajnoki címet ünnepelhetett és korosztálya legjobbjai között emlegették. Szigorú napirendje miatt és sikeres tanulmányi és sporteredményei miatt is példaként állítják kortársai számára.

Sophia a közösségi oldalain is aktív, egyre többen követik.

Galéria Sophia legszebb képeiből:

