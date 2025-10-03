A 35 éves mexikói szépség a Bajnokok Ligája közvetítések alatt általában rendkívül dögös ruhákban jelenik meg, így akkor is a képernyő előtt tartja a futball szerelmeseit, ha az aktuális mérkőzés nem hozza a legmagasabb színvonalat.

A szépséges Miroslava Montemayor a világ egyik legdögösebb műsorvezetője

Fotó: miroslavamont@instagram

Miroslava Montemayor több mint 1 milliós követőtáborral büszkélkedhet az Instagramon, ami nem csoda, hiszen korábban egy szépségversenyt is megnyert Mexikóban, valamint a hazáját képviselte a 2013-as Miss International versenyen Japánban.

A mexikói szépség miatt a legrosszabb meccseket is végignézi az ember

A modellkarrier végeztével Miroslava Montemayor belecsöppent a sportközvetítések világába, több mint egy évtizede kezdett el a kamerák előtt tevékenykedni.

Montemayor az Azteca Noreste ADN című sportműsorban kezdte televíziós karrierjét, majd 2015-ben csatlakozott az ESPN-hez, ahol számos spanyol nyelvű műsor házigazdája volt. Az NFL-től a teniszen át vezetett különféle tematikájú sportműsorokat, majd 2019-ben távozott az ESPN-től, azóta a TNT Sports Bajnokok Ligája-közvetítéseinek háziasszonya Mexikóban.