Szeptemberben kezdetét vette a szezon a labdarúgó Bajnokok Ligájában, így visszatért a képernyőre sokak kedvenc műsorvezetője, a szépséges Miroslava Montemayor. A szőke szépség a mexikói TNT Sports háziasszonya a BL-meccsek és a Premier League-találkozók idején, a megjelenésével pedig rendre elkápráztatja a futball szerelmeseit.

A 35 éves mexikói szépség a Bajnokok Ligája közvetítések alatt általában rendkívül dögös ruhákban jelenik meg, így akkor is a képernyő előtt tartja a futball szerelmeseit, ha az aktuális mérkőzés nem hozza a legmagasabb színvonalat. 

A szépséges Miroslava Montemayor a világ egyik legdögösebb műsorvezetője
A szépséges Miroslava Montemayor a világ egyik legdögösebb műsorvezetője 
Fotó: miroslavamont@instagram

Miroslava Montemayor több mint 1 milliós követőtáborral büszkélkedhet az Instagramon, ami nem csoda, hiszen korábban egy szépségversenyt is megnyert Mexikóban, valamint a hazáját képviselte a 2013-as Miss International versenyen Japánban.

A mexikói szépség miatt a legrosszabb meccseket is végignézi az ember

A modellkarrier végeztével Miroslava Montemayor belecsöppent a sportközvetítések világába, több mint egy évtizede kezdett el a kamerák előtt tevékenykedni.

Montemayor az Azteca Noreste ADN című sportműsorban kezdte televíziós karrierjét, majd 2015-ben csatlakozott az ESPN-hez, ahol számos spanyol nyelvű műsor házigazdája volt. Az NFL-től a teniszen át vezetett különféle tematikájú sportműsorokat, majd 2019-ben távozott az ESPN-től, azóta a TNT Sports Bajnokok Ligája-közvetítéseinek háziasszonya Mexikóban.

Miroslava Montemayor, a mexikói TNT Sport dögös háziasszonya és az argentin Franco Mastantuono
Galéria: Miroslava Montemayor a világ egyik legdögösebb műsorvezetője
1/19
Miroslava Montemayor, a mexikói TNT Sport dögös háziasszonya

A mexikói szépségnek régebben volt egy komoly kapcsolata a Tigres brazil focistájával, Rafael Sóbisszal. El is jegyezték egymást 2016-ban, de a házasságig nem jutottak el. Montemayor később megtalálta a boldogságot, ugyanis 2019-ben hozzáment Jorge Alberto Hankhez, a mexikói Tijuana futballklub tulajdonosához.

