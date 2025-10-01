A szexbomba Alisha Lehmann korábban a West Ham, az Everton és az Aston Villa játékosa volt, majd az olasz élvonal felé vette az irányt.

A szexbomba focistanő, Alisha Lehmann

Fotó: Alisha Lehmann/Instagram

Szexbomba focistanő is feltűnt az Oktoberfesten

A Juventus csapatától idén nyáron a Como női együtteséhez igazolt, ahol jelenleg is szerepel. A klub férfi gárdáját a focilegenda, az Arsenal korábbi klasszisa, Cesc Fábregas irányítja edzőként.

A svájci válogatottban eddig 62 alkalommal szereplő játékos a hétvégén nem lépett pályára, így szabadidejét kihasználva meglátogatta a világ legismertebb sörfesztiválját, ahová csapattársa, a szintén futballista Alex Kerr kísérte el.

Lehmann nemcsak futballtudásával, hanem magánéletével is többször a címlapokra került már. Korábban a válogatottbeli csapattársával, Ramona Bachmannal alkotott párt, majd az Aston Villában játszó brazil védővel, Douglas Luizzal élt kapcsolatban. Luiz a svájci támadóval együtt költözött Torinóba, amikor mindketten a Juventushoz igazoltak, ám kapcsolatuk a múlt szezon végén véget ért. A brazil védő jelenleg a Fradi El-riválisának, a Nottingham Forestnek a kölcsönjátékosa, ám eddig mindössze három mérkőzésen kapott lehetőséget.

A müncheni Oktoberfesten készült fotója hamar bejárta az internetet,

tovább erősítve a „nagyobb, mint az élet” karakterét – ahogy a bulvársajtó gyakran jellemzi őt.