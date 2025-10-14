A kétszeres olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok magyar kajakozó, Pupp Noémi nem mindennapi interjút adott. A szexi magyar sztársportoló többek között arról beszélt, hogy mennyi tevét érne az arab világban.
A szexi kajakos esete az AI-val
A magyar kajakozó meglepő választ adott arra, kérdésre, hogy: „Mi volt a legdurvább, amire a Chatgpt-t használta?"
A teve kalkulátor. Megnéztem, hogy a külsőm, tudásom alapján mennyi tevét érek az arab világban. Sokat, bár nem olyan sokat. Anyukám többet ér, de valami 40-46 tevét. Valahogy így
- árulta el Pupp Noémi.
