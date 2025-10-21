Live
A brit atlétika egyik legnagyobb sztárja, Keely Hodgkinson nemcsak a pályán, hanem azon kívül is mindenkit lenyűgöz. A 23 éves szexi olimpiai bajnok futónő a legutóbbi Instagram-videójával szó szerint felrobbantotta a közösségi médiát – rajongói szerint „10-ből 12-es” volt a kinézete az áttetsző piros ruhában.

Felrobbantotta az internetet a szexi Keely Hodgkinson

A szívdöglesztő ruhát két közeli barátnője, Skye Verwey és Harley Booth társaságában viselte – Hodgkinson azt írta a videó mellé: 

Teljesen odavagyok a csajaimért.

 A rövid klipet a játékos felirat tette teljessé: „Bocs, hogy késtünk – a lányok hisztiztek egy sort”.

Míg barátnői elegáns fekete és levendulaszínű ruhába bújtak, addig Keely dögös piros szettje egyértelműen ellopta a show-t.

 A vadító videó ide kattintva tekinthető meg. 

A futónő egyébként nemcsak divatválasztásaival, hanem sportteljesítményével is reflektorfényben marad. A 2020-as tokiói olimpián ezüstérmet szerzett 800 méteren, majd a 2024-es párizsi játékokon megszerezte a hőn áhított aranyat is, igaz, a vb-arannyal máig adós a rajongóinal. Bár az idei szezonját sérülések hátráltatták, Hodgkinson nem vesztette el motivációját.

„Őszintén szólva tavaly elképesztően élveztem a versenyzést. Az az érzés, amikor életed legjobb formájában vagy, és meg tudod mutatni, miért dolgoztál olyan keményen – ez volt az idei motivációm is. 

Csak újra ott akartam lenni a rajtvonalnál, mint olimpiai bajnok, bizonyítani, hogy uralom ezt a távot.

Keely Hodgkinson aranyérmet nyert a párizsi olimpián
