A szexi Keely Hodgkinson ezúttal egy merész, áttetsző piros csipkeruhában mutatkozott, melltartó nélkül.
Felrobbantotta az internetet a szexi Keely Hodgkinson
A szívdöglesztő ruhát két közeli barátnője, Skye Verwey és Harley Booth társaságában viselte – Hodgkinson azt írta a videó mellé:
Teljesen odavagyok a csajaimért.
A rövid klipet a játékos felirat tette teljessé: „Bocs, hogy késtünk – a lányok hisztiztek egy sort”.
Míg barátnői elegáns fekete és levendulaszínű ruhába bújtak, addig Keely dögös piros szettje egyértelműen ellopta a show-t.
A vadító videó ide kattintva tekinthető meg.
A futónő egyébként nemcsak divatválasztásaival, hanem sportteljesítményével is reflektorfényben marad. A 2020-as tokiói olimpián ezüstérmet szerzett 800 méteren, majd a 2024-es párizsi játékokon megszerezte a hőn áhított aranyat is, igaz, a vb-arannyal máig adós a rajongóinal. Bár az idei szezonját sérülések hátráltatták, Hodgkinson nem vesztette el motivációját.
„Őszintén szólva tavaly elképesztően élveztem a versenyzést. Az az érzés, amikor életed legjobb formájában vagy, és meg tudod mutatni, miért dolgoztál olyan keményen – ez volt az idei motivációm is.
Csak újra ott akartam lenni a rajtvonalnál, mint olimpiai bajnok, bizonyítani, hogy uralom ezt a távot.