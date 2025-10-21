A szexi Keely Hodgkinson ezúttal egy merész, áttetsző piros csipkeruhában mutatkozott, melltartó nélkül.

A szexi Keely Hodgkinson a brit atlétika egyik kiemelkedő alakja

Fotó: instagram.com/keely.hodgkinson/

Felrobbantotta az internetet a szexi Keely Hodgkinson

A szívdöglesztő ruhát két közeli barátnője, Skye Verwey és Harley Booth társaságában viselte – Hodgkinson azt írta a videó mellé:

Teljesen odavagyok a csajaimért.

A rövid klipet a játékos felirat tette teljessé: „Bocs, hogy késtünk – a lányok hisztiztek egy sort”.

Míg barátnői elegáns fekete és levendulaszínű ruhába bújtak, addig Keely dögös piros szettje egyértelműen ellopta a show-t.

A vadító videó ide kattintva tekinthető meg.

Nehéz szavakat találni a szex Keely Hodgkinsonra

Fotó: Keely Hodgkinson/Instagram

A futónő egyébként nemcsak divatválasztásaival, hanem sportteljesítményével is reflektorfényben marad. A 2020-as tokiói olimpián ezüstérmet szerzett 800 méteren, majd a 2024-es párizsi játékokon megszerezte a hőn áhított aranyat is, igaz, a vb-arannyal máig adós a rajongóinal. Bár az idei szezonját sérülések hátráltatták, Hodgkinson nem vesztette el motivációját.

„Őszintén szólva tavaly elképesztően élveztem a versenyzést. Az az érzés, amikor életed legjobb formájában vagy, és meg tudod mutatni, miért dolgoztál olyan keményen – ez volt az idei motivációm is.