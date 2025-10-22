A volt Liverpool-védő, Jamie Carragher lánya, a szexi Mia Carragher, igazi feltörekvő csillag a brit színházi életben.

Fotó: Mia Carragher/Instagram

A fiatal modell-színésznő nemrég egy Instagram-poszttal kavarta fel a rajongókat: a fotón meztelenül ül a kádban, és természetes szépségével aratott hatalmas sikert.

Mia nem először hódít a közösségi médiában: profilját rendszeresen elárasztják bikinis, nyaralós és divatos képek.

Azonban nemcsak a dögös fotói miatt beszélnek róla. Mia egy óriási szakmai lehetőséget is kapott: ő alakítja majd Jennifer Lawrence ikonikus karakterét, Katniss Everdeent, Az éhezők viadala színházi adaptációjában.

A darabot október 20-án mutatják be Londonban, a vadonatúj, 1200 férőhelyes Troubadour Canary Wharf színházban, amelyet kifejezetten ehhez az előadáshoz terveztek.

Jamie Carragher – aki Szoboszlai Dominik egyik legfőbb kritikusa – láthatóan végtelenül büszke lányára: az Instagram-profilképét is lecserélte egy képre, amelyen Mia Katnissként látható – írja a Bors.

Nagyon büszke vagyok rád, te vagy az én lángoló lányom

– írta a posztban.

De hogy mennyire is szexi Mia Carragher? Azt a következő fotók is jól mutatják: