Az ATP-világranglista negyedik helyezettje és a 28 éves szexi influenszer 2020 óta alkotnak egy párt, és azóta a sportág egyik legnépszerűbb sztárpárjává váltak.

Taylor Fritz hihetetlenül szexi párja, Morgan Riddle

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A szexi influenszer irányítja Taylor Fritz életét

Riddle minden fontosabb mérkőzésen ott a nézőtéren, ha a párja játszik. A közösségi oldalain pedig részletesen meg is mutatja az életüket. Ezúttal a kamera előtt is brillíroztak:

a GQ-fotózáson különböző szettekben, a nyári fürdőruhától az őszi, puha pulóverekig váltogatták a stílusukat. A képek mellett arról is beszéltek, mi tartja össze őket, és miben különböznek.

Fritz elárulta, van valami, amit soha nem tenne meg a közösségi médiában: nem hajlandó playbackelni.

Semmi esély. Ha egyszer ilyet csinálnék, az mindenhol ott lenne a neten

– mondta nevetve a 27 éves amerikai teniszező. Hozzátette, hogy az online jelenlét fenntartása sok stresszt okoz számára, és nehezen tartja a tempót influenszer barátnőjével.

Taylor Fritz and Morgan Riddle are featured in GQ this week talking about how they met and their overlapping careers, but the most interesting part is their thoughts on the absurd content creation limitations set by tennis tournaments… (thread) pic.twitter.com/j4UIxM5nBH — Jessica Schiffer (@jessicaschiffer) October 27, 2025

„Sokszor megkér, hogy vegyek részt egy trendben, de én általában azt mondom: ez elég égő, nem akarom” – vallotta be.

Míg Fritz inkább távol tartja magát a kamerától, Morgan Riddle kifejezetten otthonosan mozog a reflektorfényben. A fotózás során azonban ő is kifakadt: egyre nehezebb dolga van, mivel a teniszversenyek egyre szigorúbb szabályokkal korlátozzák a felvételeket.

„Többször kaptam már szerzői jogi figyelmeztetést, csak mert posztoltam róla videót. Az elmúlt három évben sokkal szigorúbbak lettek a szabályok: már nem is lehet kamerát bevinni a skyboxba, pedig régen ez senkit sem zavart” – panaszolta Riddle.

Szerinte a döntéshozók ezzel épp azt a rajongói közösséget vágják el, amely a sportág köré épül.

A mémek, a vicces pillanatok, a rajongók kreativitása – ez az, ami egy sport körül kultuszt teremt. Most viszont mindezt elfojtják, pedig ez elavult gondolkodás

– tette hozzá.

Nemrég a US Openen elszenvedett csalódás után Riddle az Instagramon osztott meg egy nosztalgikus visszatekintést: az elmúlt három tornáról válogatott képeket, amelyeken mindig egy hagyományos Honey Deuce nevű koktéllal a kezében szurkolt szerelmének.