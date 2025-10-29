Live
Nem mindennapi titokra derült fény. A teniszvilág egyik legstílusosabb párosa, Taylor Fritz és a szexi Morgan Riddle nemrég a GQ magazin címlapján tündökölt, miközben ritka őszinteséggel meséltek kapcsolatuk kulisszatitkairól.

Az ATP-világranglista negyedik helyezettje és a 28 éves szexi influenszer 2020 óta alkotnak egy párt, és azóta a sportág egyik legnépszerűbb sztárpárjává váltak.

Taylor Fritz hihetetlenül szexi párja, Morgan Riddle
Taylor Fritz hihetetlenül szexi párja, Morgan Riddle 
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A szexi influenszer irányítja Taylor Fritz életét

Riddle minden fontosabb mérkőzésen ott a nézőtéren, ha a párja játszik. A közösségi oldalain pedig részletesen meg is mutatja az életüket. Ezúttal a kamera előtt is brillíroztak:

 a GQ-fotózáson különböző szettekben, a nyári fürdőruhától az őszi, puha pulóverekig váltogatták a stílusukat. A képek mellett arról is beszéltek, mi tartja össze őket, és miben különböznek.  

Fritz elárulta, van valami, amit soha nem tenne meg a közösségi médiában: nem hajlandó playbackelni.  

Semmi esély. Ha egyszer ilyet csinálnék, az mindenhol ott lenne a neten

– mondta nevetve a 27 éves amerikai teniszező. Hozzátette, hogy az online jelenlét fenntartása sok stresszt okoz számára, és nehezen tartja a tempót influenszer barátnőjével.  

„Sokszor megkér, hogy vegyek részt egy trendben, de én általában azt mondom: ez elég égő, nem akarom” – vallotta be.  

Míg Fritz inkább távol tartja magát a kamerától, Morgan Riddle kifejezetten otthonosan mozog a reflektorfényben. A fotózás során azonban ő is kifakadt: egyre nehezebb dolga van, mivel a teniszversenyek egyre szigorúbb szabályokkal korlátozzák a felvételeket.  

„Többször kaptam már szerzői jogi figyelmeztetést, csak mert posztoltam róla videót. Az elmúlt három évben sokkal szigorúbbak lettek a szabályok: már nem is lehet kamerát bevinni a skyboxba, pedig régen ez senkit sem zavart” – panaszolta Riddle.  

Szerinte a döntéshozók ezzel épp azt a rajongói közösséget vágják el, amely a sportág köré épül. 

A mémek, a vicces pillanatok, a rajongók kreativitása – ez az, ami egy sport körül kultuszt teremt. Most viszont mindezt elfojtják, pedig ez elavult gondolkodás

– tette hozzá.  

Nemrég a US Openen elszenvedett csalódás után Riddle az Instagramon osztott meg egy nosztalgikus visszatekintést: az elmúlt három tornáról válogatott képeket, amelyeken mindig egy hagyományos Honey Deuce nevű koktéllal a kezében szurkolt szerelmének.  

Íme, Morgan Riddle legszexibb fotói: 

