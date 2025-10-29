Az ATP-világranglista negyedik helyezettje és a 28 éves szexi influenszer 2020 óta alkotnak egy párt, és azóta a sportág egyik legnépszerűbb sztárpárjává váltak.
A szexi influenszer irányítja Taylor Fritz életét
Riddle minden fontosabb mérkőzésen ott a nézőtéren, ha a párja játszik. A közösségi oldalain pedig részletesen meg is mutatja az életüket. Ezúttal a kamera előtt is brillíroztak:
a GQ-fotózáson különböző szettekben, a nyári fürdőruhától az őszi, puha pulóverekig váltogatták a stílusukat. A képek mellett arról is beszéltek, mi tartja össze őket, és miben különböznek.
Fritz elárulta, van valami, amit soha nem tenne meg a közösségi médiában: nem hajlandó playbackelni.
Semmi esély. Ha egyszer ilyet csinálnék, az mindenhol ott lenne a neten
– mondta nevetve a 27 éves amerikai teniszező. Hozzátette, hogy az online jelenlét fenntartása sok stresszt okoz számára, és nehezen tartja a tempót influenszer barátnőjével.
„Sokszor megkér, hogy vegyek részt egy trendben, de én általában azt mondom: ez elég égő, nem akarom” – vallotta be.
Míg Fritz inkább távol tartja magát a kamerától, Morgan Riddle kifejezetten otthonosan mozog a reflektorfényben. A fotózás során azonban ő is kifakadt: egyre nehezebb dolga van, mivel a teniszversenyek egyre szigorúbb szabályokkal korlátozzák a felvételeket.
„Többször kaptam már szerzői jogi figyelmeztetést, csak mert posztoltam róla videót. Az elmúlt három évben sokkal szigorúbbak lettek a szabályok: már nem is lehet kamerát bevinni a skyboxba, pedig régen ez senkit sem zavart” – panaszolta Riddle.
Szerinte a döntéshozók ezzel épp azt a rajongói közösséget vágják el, amely a sportág köré épül.
A mémek, a vicces pillanatok, a rajongók kreativitása – ez az, ami egy sport körül kultuszt teremt. Most viszont mindezt elfojtják, pedig ez elavult gondolkodás
– tette hozzá.
Nemrég a US Openen elszenvedett csalódás után Riddle az Instagramon osztott meg egy nosztalgikus visszatekintést: az elmúlt három tornáról válogatott képeket, amelyeken mindig egy hagyományos Honey Deuce nevű koktéllal a kezében szurkolt szerelmének.
Íme, Morgan Riddle legszexibb fotói: