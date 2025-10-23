Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Látta?

Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Enzo Fernández egyre forróbb helyzetbe került Argentínában, ahol jelenleg a MasterChef Celebrity új évadja forog. A főzős reality nemcsak a sütés-főzés miatt izgalmas: most egy szerelmi dráma kavarta fel az állóvizet – a műsor háziasszonya, a szexi Wanda Nara és Enzo párja, az ugyancsak bombázó Valentina Cervantes között.

Argentin lapok szerint a botrány egy régi, flörtölő üzenetből indult, amit a szexi Wanda Nara még évekkel ezelőtt küldött Enzo Fernándeznek, amikor mindketten ugyanabban a zárt lakóparkban éltek Buenos Airesben.

Minden szexi nő Enzo Fernándezt akarja
Minden szexi nő Enzo Fernándezt akarja
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Egy ártatlan üzenet a szexi Wanda Narától, ami mindent felkavart

Az üzenet rövid volt, mégis sokatmondó: 

Most láttalak a környéken, írj, ha akarsz

 – idézte Santiago Sposato riporter. A The Sun és La Nación információi szerint Enzo nem válaszolt, hanem azonnal megmutatta a telefonját Valentinának – ez viszont állítólag nagyon rosszul esett Wandának.

Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Valentina Cervante
Galéria: Ez a hatalmas mellű szexi bombanő kényezteti a focivébé argentin felfedezettjét - képek
1/14
Hihetetlenül gyönyörű az argentin focistafeleség, Valentina Cervantes

 

Valentina Cervantes – aki maga is versenyző a MasterChefben – tagadta, hogy bármin is összeveszett volna a műsorvezetővel. Egy televíziós interjúban leszögezte: „Nincs semmi bajom Wandával, soha nem bántott engem” – mondta határozottan, majd hozzátette: „Csak azt látták, amit ti is. Semmi több”

Az influnszer ráadásul kiemelte, hogy a történet nagy részét a közönség fújta fel, ő pedig inkább a versenyre koncentrál, és nem akarja a párkapcsolatát televíziós drámává alakítani.

Wanda Nara újra a reflektorfényben

A 38 éves Wanda Nara neve szinte állandó szereplője az argentin bulvárnak. Az exfocista Maxi López, majd Mauro Icardi feleségeként is címlapokon szerepelt, telenovellába illő szerelmi háromszög részeseként. A tíz év házasság után elvált Icarditól, később rövid kapcsolatot folytatott az énekes L-Gante-nal, és még Achraf Hakimivel is összefüggésbe hozták a sajtóban.

Galéria: Botrányos válása után is szemérmetlenül mutogatja magát a világhírű focista exfelesége
1/12
Az argentin sztárfocista, mauro Icardi volt felesége, Wanda Nara

Fernández és Valentina gyerekkoruk óta szerelmesek, két közös gyermekük van: egy ötéves kislány és egy kisfiú, aki idén ünnepli a második születésnapját. Tavaly ősszel rövid időre különváltak, de idén újra egymásra találtak. Valentina akkor azt írta közösségi oldalán: 

Mindig család maradunk, és támogatjuk egymást, mert a gyerekeinknek szükségük van ránk.

A produkció kulisszái mögött a források szerint feszült a légkör, de a kamerák előtt mindkét fél profin viselkedik.

Tinijátékosok lopták el a rekordokat egymástól a BL-ben, Harry Kane olyat tett, amire Ronaldo és Lionel Messi sem volt képes
Ömlött a fejéből a vér, az angol szurkolók s...ggfejnek csúfolták a BL-meccsen
Szoboszlaiék felálltak a padlóról, a Liverpool csapatkapitánya a fellegekben járt – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!