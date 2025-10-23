Argentin lapok szerint a botrány egy régi, flörtölő üzenetből indult, amit a szexi Wanda Nara még évekkel ezelőtt küldött Enzo Fernándeznek, amikor mindketten ugyanabban a zárt lakóparkban éltek Buenos Airesben.
Egy ártatlan üzenet a szexi Wanda Narától, ami mindent felkavart
Az üzenet rövid volt, mégis sokatmondó:
Most láttalak a környéken, írj, ha akarsz
– idézte Santiago Sposato riporter. A The Sun és La Nación információi szerint Enzo nem válaszolt, hanem azonnal megmutatta a telefonját Valentinának – ez viszont állítólag nagyon rosszul esett Wandának.
Valentina Cervantes – aki maga is versenyző a MasterChefben – tagadta, hogy bármin is összeveszett volna a műsorvezetővel. Egy televíziós interjúban leszögezte: „Nincs semmi bajom Wandával, soha nem bántott engem” – mondta határozottan, majd hozzátette: „Csak azt látták, amit ti is. Semmi több”
Az influnszer ráadásul kiemelte, hogy a történet nagy részét a közönség fújta fel, ő pedig inkább a versenyre koncentrál, és nem akarja a párkapcsolatát televíziós drámává alakítani.
Wanda Nara újra a reflektorfényben
A 38 éves Wanda Nara neve szinte állandó szereplője az argentin bulvárnak. Az exfocista Maxi López, majd Mauro Icardi feleségeként is címlapokon szerepelt, telenovellába illő szerelmi háromszög részeseként. A tíz év házasság után elvált Icarditól, később rövid kapcsolatot folytatott az énekes L-Gante-nal, és még Achraf Hakimivel is összefüggésbe hozták a sajtóban.
Fernández és Valentina gyerekkoruk óta szerelmesek, két közös gyermekük van: egy ötéves kislány és egy kisfiú, aki idén ünnepli a második születésnapját. Tavaly ősszel rövid időre különváltak, de idén újra egymásra találtak. Valentina akkor azt írta közösségi oldalán:
Mindig család maradunk, és támogatjuk egymást, mert a gyerekeinknek szükségük van ránk.
A produkció kulisszái mögött a források szerint feszült a légkör, de a kamerák előtt mindkét fél profin viselkedik.