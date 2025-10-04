A szexi Océane Dodin 2017-ben a világranglista 46. helyén állt, karrierje során pedig mintegy 2,1 millió font (közel egymilliárd forint) pénzdíjat nyert.

A szexi teniszezőnő új melleket kapott, elmondása szerint nem zavarja a játékban

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nagyobb melleket akart a szexi Océane Dodin

Nemrég azonban kilenc hónapig nem játszhatott, mivel

egy makacs fülprobléma miatt szédülés gyötörte. A hosszabb kényszerpihenőt kihasználva döntött a műtét mellett.

Az RMC Sportnak nyilatkozva elmondta: „Ez régóta vágyam volt. Mivel egy ilyen operáció után körülbelül két hónapig nem lehet játszani, szezon közben kivitelezhetetlen. Ha már

úgyis hat hónapot kihagyok, miért ne csináljam meg most? Inkább most, mint 40 évesen, amikor már befejeztem a pályafutásomat. Nagyon örülök, hogy belevágtam, semmit nem bántam meg.

A francia játékos hozzátette, többen figyelmeztették, hogy az új testarányai hátrányt jelenthetnek a játékban.

„Mindenki azt mondta: ‘Nem fogsz tudni játszani’. Mintha görögdinnyéket tettek volna be, nem kicsik, de nem zavarják a játékomat. Léteznek speciális sportmelltartók. Simona Halepnek például nagyon nagy mellei voltak, emiatt fiatalon mellcsökkentést végeztette, mert az hátráltatta a játékban. Én viszont úgy gondolom, valaminek mindig kell lennie elsőnek, és lehet, hogy én vagyok az első profi teniszező, aki mellnagyobbítást végeztetett el.”

Dodin azóta már visszatért a versenyzéshez, és biztató eredményeket produkált: a 2025-ös W35 Reims tornán a negyeddöntőig jutott. Hosszú távolléte miatt azonban a világranglistán jelentősen visszaesett, jelenleg csak a 363. helyen áll.