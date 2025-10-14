A szexi teniszező a WTA-mezőny élvonalában szerepel, és már fiatalon komoly sikereket ért el a nemzetközi színtéren. Paula Badosa 1997. november 15-én született New Yorkban, de családja röviddel születése után Barcelonába költözött, így teniszes karrierjét Spanyolországban kezdte el. Gyermekként rendkívül versengő alkat volt, és már korán megmutatkozott a tehetsége. Edzői hamar felfigyeltek agresszív játékstílusára és mentális erejére. Badosa 2015-ben debütált a profi mezőnyben, de az igazi áttörés csak néhány évvel később jött a pályafutásában. 2021-ben robbant be a világ élvonalába: látványos teljesítménye révén top 10-es játékossá vált. Ugyanebben az évben megnyerte a Indian Wells Masters tornát, amely a női tenisz egyik legrangosabb versenye a Grand Slameken kívül.

A szexi teniszező, Paula Badosa

Fotó: Paula Badosa Instagram-oldala

A szexi teniszező a világranglista második helyére is felkapaszkodott

Badosa játékát a kemény alapvonalütések jellemzik. Különösen erős keménypályán, de salakon is kiválóan teljesít. Magas, atletikus testfelépítése lehetővé teszi számára, hogy agresszíven támadjon és hatékonyan szerváljon. A 27 éves sportoló nyíltan beszélt arról, hogy pályafutása során mentális nehézségekkel is küzdött, például szorongással és nyomásérzettel. Őszintesége sok fiatal sportoló számára példaértékű: megmutatja, hogy a siker mögött kemény munka és kitartás áll, nem csupán tehetség. Magánélete is gyakran reflektorfénybe kerül: párkapcsolata a görög teniszezővel, Sztefanosz Cicipasszal sok figyelmet kapott a sportmédiában.

Az Instagram-oldala roppant népszerű, több mint 1,2 millióan követik a posztjait.