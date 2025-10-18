Live
A szakítás soha nem könnyű. A korábbi Southampton-csatár, az olasz Graziano Pellè új életet kezdett, miután elvált a „világ legszebb nőjeként” emlegetett magyar modelltől, a szexi Varga Viktóriától.

Tavaly elvált a szexi magyar szupermodelltől, Varga Viktóriától, most Dubajban kezdett új életet a korábbi PL-sztár, Graziano Pellè.

Még egy 2016-os a szexi Varga Viktóriáról és a bábú Graziano Pelléről
Még egy 2016-os kép a szexi Varga Viktóriáról és a bábú Graziano Pelléről
Fotó: VINCENZO PINTO / AFP

Élet a szexi magyar modell után

A pár még 2012-ben ismerkedett meg, és több mint egy évtizeden át voltak együtt, mielőtt 2024-ben hivatalosan is bejelentették szakításukat a közösségi médiában. A döntés két évnyi házasság után született meg, és Viktória az Instagramon erősítette meg a hírt, hangsúlyozva, hogy bár ritkán beszél a magánéletéről, most úgy érezte, fontos a tisztánlátás. Bejegyzésében azt írta:

A 12 együtt töltött évünk tele volt szép emlékekkel, közös növekedéssel és élményekkel, amelyeket örökre a szívünkben őrzünk. 

Pellè karrierje során a Premier League-ben, a holland bajnokságban és Kínában is maradandót alkotott. A Southampton színeiben 80 mérkőzésen 30 gólt szerzett, míg a Feyenoordnál hihetetlen, 50 találatig jutott mindössze 59 meccsen. Később Kínába, a Shandong Luneng csapatához szerződött, majd az olasz Parmában fejezte be aktív pályafutását 2021-ben.  

Bár 40 évesen már visszavonult, a futballtól nem szakadt el: jelenleg az olasz Lecce együttesénél dolgozik tanácsadóként. Érdekesség, hogy mindeközben nem Olaszországban, hanem Dubajban él, ahol új életet épít és alkalmazkodik a közel-keleti mindennapokhoz.  

Nemrég visszatért Hollandiába, korábbi klubjához, a Feyenoordhoz, ahol más korábbi legendás játékosokkal találkozhatott a pályán. Akkor így nyilatkozott a holland média munkatársainak:  

„Dubajban élek, ugyanakkor a Lecce csapatánál is dolgozom. Ritkán járok vissza ide, de mindig különleges érzés. Nagyon szeretnek itt, és ez kölcsönös – mindig is szeretni fogom őket. Akkoriban nem mindig nyertünk, de az emberek melegsége sok mindenért kárpótol.”  

A sármos támadó tehát új korszakot kezdett: karrierje lezárult, házassága is a múlté, de Dubajban úgy tűnik, megtalálta a harmóniát – távol a futball zajától, mégis annak világában maradva.  

De hogy mit veszített? 

Íme, Varga Viktória legszexibb fotói:

