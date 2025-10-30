A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik idén márciusban szűk családi körben vette feleségül Buzsik Borkát, majd május 19-én a Brighton ellen lőtt gólja után a gólörömével jelentette be, hogy apa lesz.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka márciusban házasodtak össze

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Augusztus elején aztán megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya, aki azóta tudatosan óvnak a nyilvánosság elől.

Szoboszlai felesége a TV2 sztárjánál dolgozik

Buzsik Borka rengeteg történetet oszt meg az Instagram-oldalán az anyaság örömeiről, mellette azonban keményen dolgozik is.

A Bors azt írja, hogy a szőke szépség a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát gazdálkodási és menedzsment szakon, majd a TV2 sztárvállalkozója, Tomán Szabina cégénél, a Tomán Dietnél kezdett el dolgozni marketingesként.

A munkájában éppolyan kitartó és maximalista, mint férje a pályán – Szoboszlaihoz hasonlóan ő sem elégszik meg a középszerrel.

Buzsik Borka korábban szinkronúszó volt, így a sport mindig közel állt a szívéhez, de a divat és a kommunikáció világában is otthonosan mozog. Nemrég a Budapest Fashion Weeken tűnt fel, ahol a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte.

Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte

Fotó: Gáll Regina

Merő Péter korábban a világhírű modellt, Axente Vanesszát is öltöztette, idén pedig Tomán Szabinával együtt zsűrizett a Next Top Model Hungary című műsorban, így Borka tulajdonképpen a hazai divatvilág elitjének közvetlen közelében dolgozik.