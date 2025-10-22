Live
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A Liverpool magyar válogatott sztárja látványos stílusváltáson ment át az utóbbi években. Szoboszlai Dominik sokáig a rövidebb hajviseletet preferálta, ám egy ideje növeszti a haját, a Manchester United elleni mérkőzésen pedig úgy láthatták a szurkolók, mint azelőtt még soha.

Szoboszlai Dominik már jó ideje növeszti a haját, és a mérkőzéseken eddig fejpántot viselt, ám a Manchester United elleni rangadón már lófarokba fogta a frizuráját. Ezt a megoldást korábban csak edzéseken alkalmazta, viszont úgy tűnik, mostantól a tétmeccseken is ebben a stílusban láthatják őt a drukkerek. 

Szoboszlai Dominik sem érti, mi történik a Liverpoollal
Szoboszlai Dominik hajviselete új szintre lépett
Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik David Beckhamre hajaz?

Karrierje elején Szoboszlai a rövidebb frizurát preferálta, oldalt felnyírt, középen hosszabbra hagyott tincsekkel láthattuk őt a pályán, egy ideje azonban felhagyott ezzel a stílussal. A már-már „jófiúsnak” mondható fizimiska jelentős átalakuláson ment át az elmúlt években, amit mára egy „vagányabbnak, veszélyesebbnek” mondható külső váltott. Szoboszlai azóta rövidebb szakállat is növesztett, ráadásul a tetoválások is megszaporodtak a futballista testén. A Bors beszámolt róla, miként változott a Liverpool sztárjának a külseje, a jelenlegi hajviselete kapcsán pedig párhuzamot vonhatunk akár David Beckhammel is. 

A futballvilágban az egyik legnagyobb divatikonnak számító angol sztár legendásan sokszor váltogatta a frizuráját, 

akkor hordta Szoboszlaiéhoz hasonlóan a haját, amikor 2003-ban a Manchester Unitedtől a Real Madridhoz igazolt.

Real Madrid's Briton David Beckham celebrates after scoring his first goal during their Spanish Super Cup second leg match between Real Madrid and Mallorca at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, 27 August 2003. AFP PHOTO/ Javier SORIANO. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Szoboszlai Dominik hajviselete hasonlít David Beckham 2003-as stílusához
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Szoboszlai Dominik legközelebb a Bajnokok Ligájában, az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen léphet pályára klubjában – jó eséllyel ezen a találkozón is a Manchester United-meccsen látott hajviseletet választja majd.

Így változott meg Szoboszlai Dominik hajviselete:

Szoboszlai Dominik piaci értéke nőtt a teljesítménye nyomán
Szoboszlai Dominikot is megviseli a Liverpool hullámvölgye
Szoboszlai Dominik szenzációsan játszott a portugálok elleni vb-selejtező
Slot hibázik, amikor jobbhátvédet játszat Szoboszlaival?
Szoboszlai Dominik sem érti, mi történik a Liverpoollal
Galéria: Képeken Szoboszlai Dominik elképesztő stílusváltása
1/13
A Salzburgban oldalt felnyírt, középen hosszabbra hagyott frizurával láthattuk Szoboszlait

