Szoboszlai Dominik már jó ideje növeszti a haját, és a mérkőzéseken eddig fejpántot viselt, ám a Manchester United elleni rangadón már lófarokba fogta a frizuráját. Ezt a megoldást korábban csak edzéseken alkalmazta, viszont úgy tűnik, mostantól a tétmeccseken is ebben a stílusban láthatják őt a drukkerek.

Szoboszlai Dominik hajviselete új szintre lépett

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik David Beckhamre hajaz?

Karrierje elején Szoboszlai a rövidebb frizurát preferálta, oldalt felnyírt, középen hosszabbra hagyott tincsekkel láthattuk őt a pályán, egy ideje azonban felhagyott ezzel a stílussal. A már-már „jófiúsnak” mondható fizimiska jelentős átalakuláson ment át az elmúlt években, amit mára egy „vagányabbnak, veszélyesebbnek” mondható külső váltott. Szoboszlai azóta rövidebb szakállat is növesztett, ráadásul a tetoválások is megszaporodtak a futballista testén. A Bors beszámolt róla, miként változott a Liverpool sztárjának a külseje, a jelenlegi hajviselete kapcsán pedig párhuzamot vonhatunk akár David Beckhammel is.

A futballvilágban az egyik legnagyobb divatikonnak számító angol sztár legendásan sokszor váltogatta a frizuráját,

akkor hordta Szoboszlaiéhoz hasonlóan a haját, amikor 2003-ban a Manchester Unitedtől a Real Madridhoz igazolt.

Szoboszlai Dominik hajviselete hasonlít David Beckham 2003-as stílusához

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Szoboszlai Dominik legközelebb a Bajnokok Ligájában, az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen léphet pályára klubjában – jó eséllyel ezen a találkozón is a Manchester United-meccsen látott hajviseletet választja majd.

Így változott meg Szoboszlai Dominik hajviselete: