Amikor Trent Alexander-Arnold tavaly nyáron bejelentette, hogy kilenc év után elhagyja a Liverpoolt és a Real Madrid játékosa lesz, vörös posztóvá vált az angol csapat hívei előtt. A közösségi médiát ellepték a dühös kommentek, sokan árulónak nevezték, aki „már hónapokkal korábban” a spanyol fővárosba készült. A Real Madrid szurkolói bemutatóján azonban mindenki elnémult egy pillanatra: TAA ugyanis tökéletes spanyolsággal szólalt meg.

Sara Duque mindent beleadott, hogy Trent Alexander-Arnold gyorsan beilleszkedjen a Real Madridnál. A spanyol nyelven felül vajon még mire tanította meg?

Fotó: Instagram/saralduque

A kétkedők szerint ez csakis hosszú előkészület eredménye lehetett, hiszen senki sem tanul meg ilyen szinten öt hónap alatt. Csakhogy a sztár most tisztázta, mikor is kezdett neki a spanyol leckéknek – és kiderült, a tanárnő személye sem éppen mindennapi.

Sara Duque, a futball legszexibb nyelvtanára

A 30-as évei elején járó Sara Duque nem egyszerű oktató. Portugál gyökerekkel rendelkező sportjogász, aki hét nyelven beszél folyékonyan, és a futballvilág legismertebb játékosait segíti abban, hogy a nyelvi korlátok ne álljanak karrierjük útjába. Korábban Julián Álvarezt is tanította, most pedig a Real Madrid sztárját, Trentet vezette be a spanyol nyelv és kultúra rejtelmeibe.

Sara nem csupán intelligenciájával, hanem lehengerlő megjelenésével is hódít: több mint 370 ezer követő figyeli minden mozdulatát az Instagramon, tehát népszerű influenszer is egyúttal.

A tanárnő büszkén posztolta a közös munka eredményét, amikor Alexander-Arnold a Bernabéuban színpadra lépett, és folyékony spanyolsággal köszönte meg az új lehetőséget.

„Trent nemcsak spanyolul tanult. Megtanulta, hogyan vállalja a hibáit, és hogyan nője túl önmagát” – írta Sara, aki szerint a futballban a nyelv több, mint kommunikáció: bizalmat, kapcsolatot és identitást épít. Csakhogy sok rajongó szerint a kapcsolatukban ennél jóval több is lehetett...

Trent Alexander-Arnold és a spanyol kémia

Trent Alexander-Arnold a videóban elárulta, hogy mindössze öt hónappal a Real Madridhoz való bemutatása előtt, május végén kezdett el spanyolul tanulni. Ez tehát alig két héttel előzte meg a június 12-i bemutatást, amelyen az angol válogatott futballist lenyűgözte a Real Madrid drukkereit.