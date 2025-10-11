Live
Meghalt Varinder Singh Ghuman. A világhírű vegetáriánus testépítő és színész nem csak Indiában számított hatalmas sztárnak. Halálát egy műtét során fellépő szívinfarktus okozta.

Gyászol India és gyászol a testépítés világa. 42 évesen meghalt ugyanis Varinder Singh Ghuman, a világ, ha nem is biztos, hogy első, de mindenképpen leghíresebb vegetáriánus testépítője.

Varinder Singh Ghuman a világ leghíresebb vegetáriánus testépítője volt
Varinder Singh Ghuman a világ leghíresebb vegetáriánus testépítője volt
Fotó: NARINDER NANU / AFP

Singh Ghuman október 6-án jelentkezett be a delhi Fortis Escorts kórházba, hogy a vállában lévő állandó fájdalomra találjon orvosságot. A konzílium után kiderült, hogy műtétre lesz szükség, mely során helyreállítják a rotátorköpenyben keletkezett sérüléseket.

Erre a műtétre csütörtök délután került sor, csakhogy a beavatkozás során a sportoló szívrohamot kapott, és hiába próbálták két órán át újra éleszteni, 17 óra 36 perckor feladták a próbálkozást és megállapították a halál beálltát.

A leghíresebb vegetáriánus testépítő

A Punjab tartományban található Gurdaspurból származó sportolóra 2009-ben figyelt fel a testépítő világ, amikor megnyerte a Mr. India versenyt, majd nem sokkal később második helyen végzett az Mr. Ázsia versenyen, azaz a kontinens legjobbjai között. Mégpedig úgy, hogy szigorú vegetáriánus diétán élt.

Az eredmények felkeltették Arnold Schwarzenegger érdeklődését is, aki edzéslehetőséget biztosított a fiatal indiai testépítőnek. A sikerek után természetesen az indiai filmipar is felfigyelt az óriásra, aki 2012 és 2023 között számos Bollywood-moziban kapott szerepet.

 

 

