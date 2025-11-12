A 24 éves orosz teniszező egy újabb kimerítő szezon után éppen a nyaralását tölti, minderről pedig a közösségi oldalán is megosztott néhány fotót. Anasztaszija Potapova az Instagramon rendkívül aktív, követőinek rendszeresen nyújt betekintést a magánéletébe, ráadásul szexi fürdőruhás képeket is gyakran mutat magáról.

Anasztaszija Potapova a közösségi médiában is aktív

Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

Anasztaszija Potapova párja is teniszező

Potapova legutóbb októberben lépett pályára, amikor bejutott a kínai tenisztorna nyolcaddöntőjébe. Ezt követően a Maldív-szigetekre utazott, és úgy tűnik, hogy párja, a holland Tallon Griekspoor is csatlakozott hozzá. A férfi teniszezők világranglistájának 25. helyezettje is befejezte a 2025-ös szezont, miután a múlt héten visszalépett a Moselle Opentől. Jelenleg mindketten az egzotikus helyen nyaralnak, és Griekspoor fel is tűnt egy Potapova által megosztott posztban, bár a közös képük elmosódott volt. Úgy tűnik, hogy a kapcsolatukat még nem vállalják a nyilvánosság előtt, de a bejegyzéseikben reagáltak egymás szavaira.

Potapova és Griekspoor egyébként már régóta kapcsolatban állnak egymással, ugyanis az orosz játékost először februárban látták a holland teniszező egyik mérkőzésén, amikor Dubajban nézte meg, ahogy barátja Ugo Humbert ellen játszott. A következő hónapban a 24 éves szőke szépség újra felbukkant, amikor Griekspoor Indian Wellsben lépett pályára.

Jelenlegi kapcsolata előtt Potapova egy másik teniszsztár, a kazah Alexander Sevcsenko felesége volt.

A pár 2022-ben kezdett el randevúzni egymással, egy évvel később már össze is házasodtak, ám a frigy nem tartott sokáig, mert mindössze 9 hónap elteltével elváltak.

Potapova számára idén nagy csalódással ért véget az egyik legrangosabb Grand Slam-viadal. A világranglistán korábban 21. helyen álló orosz játékos sérülés miatt kénytelen volt visszalépni a wimbledoni torna első fordulójában, alig néhány órával a mérkőzés kezdete előtt.