Az újdonsült apa, David Brooks a megható hírt az Instagramon osztotta meg a követőivel.

David Brooks apa lett, az élete nem is lehetne boldogabb

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A gyönyörű kislányunk, Lottie Elizabeth Brooks, 2025. október 27-én megszületett. Különleges ajándék a családunknak.

A futballista már korábban is beszélt arról, mennyire hálás az életének, amiért megtörténhetett ez a csoda. 2021 októberében ugyanis a rák egyik fajtáját, a Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála, és hosszú ideig nem volt biztos abban, hogy valaha is lehetnek gyermekei.

„Amikor diagnosztizáltak, szóba került, hogy előfordulhat: a kezelések miatt nem tudok majd gyereket vállalni. Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy ez természetes úton megadatott nekünk” – mondta korábban Brooks.

A játékos kemoterápián esett át, amely fizikailag és lelkileg is rendkívül megviselte. 2022 májusában azonban megkapta a legjobb hírt:

a rák teljesen eltűnt, és megkezdhette a visszatérést a pályára. Azóta újra a Premier League-ben szerepel, a Bournemouth színeiben a múlt szezonban 33 mérkőzésen lépett pályára, idén pedig már hétszer is kezdőként kapott lehetőséget Andoni Iraola csapatában.

A pár tavaly nyáron tartotta esküvőjét Észak-Yorkshire egyik elegáns helyszínén, majd idén júniusban árulták el, hogy gyermekük születését várják. A közösségi oldalaikon megosztott fotók között volt ultrahangfelvétel, egy „Baby Brooks” feliratú torta, valamint egy Bournemouth-mez, rajta a „Daddy 7” felirattal.

Brooks mostanra nemcsak klubjában, hanem a magánéletében is újra megtalálta a boldogságot. A walesi válogatott focista abban bízik, hogy jövőre ott lehet a 2026-os világbajnokságon is.