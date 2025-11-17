Arina Szabalenka a közösségi médiában rengeteg fotót osztott meg a vakációjáról, a négyszeres Grand Slam-győztes sztár a Maldív-szigeteken pihente ki a 2025-ös teniszidény fáradalmait.

Arina Szabalenka a Maldív-szigeteken töltődött fel

Fotó: modernluxury.com/aryna-sabalenka/

Arina Szabalenka cápák között úszott a tengerben

A 27 éves klasszis tengerparti röplabdázással, úszással és romantikus vacsorákkal lazított barátja, Georgios Frangulis társaságában.

A női világelső aztán egy ezeknél sokkal extrémebb tevékenységet is bevállalt, búvárszemüvegben és sárga bikiniben merült a víz alá, és cápák mellett úszkált a tengerben.

Szerencséjére a cápák nem tűntek agresszívnek, az orosz teniszsztár háborítatlan nyugalomban élvezhette a lubickolást a vízben.

Csak egy átlagos nap az életemben”

– tájékoztatta a posztjában közel 4 milliós követőtáborát.

Szabalenka a rijádi WTA-világbajnokságon könnyek között zárta le szezonját, a döntőbe jutástól az orosz születésű kazah Jelena Ribakina fosztotta meg, miután két szettben nyert ellene. A dögös teniszező 2025-ös éve így is fantasztikusra sikeredett, ugyanis megnyerte a US Opent, döntőt játszott az ausztrál és a francia nyílt bajnokságon, valamint elődöntőig jutott Wimbledonban.