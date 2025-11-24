Az Arsenal-szurkolók koreóján Sol Campbell kitárt karokkal látható, egyértelmű utalással legendás klubváltására, amikor a Spursből igazolt át az ősi rivális Ágyúsokhoz, amely azóta is a két klub rivalizálásának egyik legnagyobb botrányaként él a köztudatban.
Az Arsenal-szurkolók elképesztő trollkodása
A koreo beindította a közösségi médiát is:
Arsenal-drukkerek „legendás árulásként", "tökéletes sz..háziasságként" és az „évszázad trollkodásaként" ünnepelték az ötletet.
Egy rajongó tréfásan megjegyezte:
Első sorban nézni Campbell örök árulását? Legendás!
Egy másik hozzászóló szerint ez „abszolút felső kategóriás trollkodás, a Spurs már most fel van húzva.” A Tottenham-szurkolók reakciója viszont kevesebb lelkesedést mutatott – egyesek csalódottan sóhajtoztak, mások a fejüket fogták, sőt, volt, aki egy síró kisgyereket ábrázoló GIF-fel jellemezte érzéseit: „Mi, 20 év távlatából”.
Az Arsenal-tábor ezzel szemben ujjongott, Sol Campbell nevét „skandálták". Egyes Spurs-drukkerek X-en humorosan megjegyezték: „Ha a pillantások ölni tudnának...”. A hangulat így már a mérkőzés kezdete előtt a tetőfokra hágott.
Ami a meccset illeti, az Arsenal végül 4-1-re verte az Tottenhamet: a hazaiaknál Eberechi Eze mesterhármast ért el. Ezét a nyáron épp a Spurs elől happolta el az Arsenal...
A vezetést egyébként Leandro Trossard szerezte meg az Ágyúsoknak. A vendégeknél a brazil Richarlison szépített, de már 3-0-s Arsenal-vezetésnél.