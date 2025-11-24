Live
Mint ismert, a listavezető Arsenal 4-1-re nyert hazai pályán a Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának utolsó mérkőzésén vasárnap este. Az Arsenal-szurkolók pedig ismét bizonyították, hogy a kreativitásuk és a humoruk határtalan. A fanatikusok a meccsen előtt az Emirates Stadionban egy hatalmas, Sol Campbellt (is) ábrázoló koreográfiával lepték meg a Tottenham elleni rangadó közönségét.

Az Arsenal-szurkolók koreóján Sol Campbell kitárt karokkal látható, egyértelmű utalással legendás klubváltására, amikor a Spursből igazolt át az ősi rivális Ágyúsokhoz, amely azóta is a két klub rivalizálásának egyik legnagyobb botrányaként él a köztudatban.

Az Arsenal szurkolók koreográfiája felrobbantotta az internetet
Az Arsenal szurkolók koreográfiája felrobbantotta az internetet
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal-szurkolók elképesztő trollkodása

A koreo beindította a közösségi médiát is: 

Arsenal-drukkerek „legendás árulásként", "tökéletes sz..háziasságként" és az „évszázad trollkodásaként" ünnepelték az ötletet.

Egy rajongó tréfásan megjegyezte: 

Első sorban nézni Campbell örök árulását? Legendás! 

Egy másik hozzászóló szerint ez „abszolút felső kategóriás trollkodás, a Spurs már most fel van húzva.” A Tottenham-szurkolók reakciója viszont kevesebb lelkesedést mutatott – egyesek csalódottan sóhajtoztak, mások a fejüket fogták, sőt, volt, aki egy síró kisgyereket ábrázoló GIF-fel jellemezte érzéseit: „Mi, 20 év távlatából”.

Az Arsenal-tábor ezzel szemben ujjongott, Sol Campbell nevét „skandálták". Egyes Spurs-drukkerek X-en humorosan megjegyezték: „Ha a pillantások ölni tudnának...”. A hangulat így már a mérkőzés kezdete előtt a tetőfokra hágott.

Ami a meccset illeti, az Arsenal végül 4-1-re verte az Tottenhamet: a hazaiaknál Eberechi Eze mesterhármast ért el. Ezét a nyáron épp a Spurs elől happolta el az Arsenal...

A vezetést egyébként Leandro Trossard szerezte meg az Ágyúsoknak. A vendégeknél a brazil Richarlison szépített, de már 3-0-s Arsenal-vezetésnél.

@stadium.astro

Arsenal fans have stepped up their tifo preparations on derby day 😎 #AstroPL

♬ original sound - Stadium Astro


 

