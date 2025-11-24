Az Arsenal-szurkolók koreóján Sol Campbell kitárt karokkal látható, egyértelmű utalással legendás klubváltására, amikor a Spursből igazolt át az ősi rivális Ágyúsokhoz, amely azóta is a két klub rivalizálásának egyik legnagyobb botrányaként él a köztudatban.

Az Arsenal szurkolók koreográfiája felrobbantotta az internetet

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal-szurkolók elképesztő trollkodása

A koreo beindította a közösségi médiát is:

Arsenal-drukkerek „legendás árulásként", "tökéletes sz..háziasságként" és az „évszázad trollkodásaként" ünnepelték az ötletet.

Egy rajongó tréfásan megjegyezte:

Első sorban nézni Campbell örök árulását? Legendás!

Egy másik hozzászóló szerint ez „abszolút felső kategóriás trollkodás, a Spurs már most fel van húzva.” A Tottenham-szurkolók reakciója viszont kevesebb lelkesedést mutatott – egyesek csalódottan sóhajtoztak, mások a fejüket fogták, sőt, volt, aki egy síró kisgyereket ábrázoló GIF-fel jellemezte érzéseit: „Mi, 20 év távlatából”.

Arsenal tifo featuring a certain Sol Campbell… pic.twitter.com/HdqWenvjPh — Ed Aarons (@ed_aarons) November 23, 2025

Az Arsenal-tábor ezzel szemben ujjongott, Sol Campbell nevét „skandálták". Egyes Spurs-drukkerek X-en humorosan megjegyezték: „Ha a pillantások ölni tudnának...”. A hangulat így már a mérkőzés kezdete előtt a tetőfokra hágott.

Ami a meccset illeti, az Arsenal végül 4-1-re verte az Tottenhamet: a hazaiaknál Eberechi Eze mesterhármast ért el. Ezét a nyáron épp a Spurs elől happolta el az Arsenal...

A vezetést egyébként Leandro Trossard szerezte meg az Ágyúsoknak. A vendégeknél a brazil Richarlison szépített, de már 3-0-s Arsenal-vezetésnél.