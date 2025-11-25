Live
Sport

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Micsoda verseny volt a Forma-1-ben november utolsó előtti hétvégéjén. A két McLaren kizárása és Verstappen győzelme mellett is volt bőven látnivaló, például Beyoncé és Jay-Z is feltűnt Las Vegasban, előbbi nem akármilyen ruhában.

A Las Vegas-i Nagydíj óta többek között arról is megy a vita, mennyire volt jogos a két McLaren kizárása, mi lesz az egyéni világbajnoki cím sorsa, vajon Verstappen vagy Norris, esetleg Piastri lesz 2025 bajnoka a pilóták között a Forma-1-ben? Ezekre a kérdésekre hamarosan választ kapunk, ugyanakkor még a szerencsejátékok fővárosában rendezett verseny kapcsán is van miről beszélni. Például a futamra meghívott vendégként érkezett Beyoncé öltözékéről, aki a férjével, a szintén világhírű rapperrel, üzletemberrel, Jay-Z-vel látogatott ki a pályára.

Beyoncé és a férje, Jay-Z a Las Vegas-i Nagydíjon
Beyoncé és a férje, Jay-Z a Las Vegas-i Nagydíjon
Fotó:  Bryn Lennon - Formula 1

Beyoncé is ott volt Jay-Z-vel a futamon Las Vegasban

Ráadásul az énekesnőt még el is vitték egy körre a pályán, nem is akárki, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton egy Ferrarival, szúrta ki a Borsonline

