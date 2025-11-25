Micsoda verseny volt a Forma-1-ben november utolsó előtti hétvégéjén. A két McLaren kizárása és Verstappen győzelme mellett is volt bőven látnivaló, például Beyoncé és Jay-Z is feltűnt Las Vegasban, előbbi nem akármilyen ruhában.
A Las Vegas-i Nagydíj óta többek között arról is megy a vita, mennyire volt jogos a két McLaren kizárása, mi lesz az egyéni világbajnoki cím sorsa, vajon Verstappen vagy Norris, esetleg Piastri lesz 2025 bajnoka a pilóták között a Forma-1-ben? Ezekre a kérdésekre hamarosan választ kapunk, ugyanakkor még a szerencsejátékok fővárosában rendezett verseny kapcsán is van miről beszélni. Például a futamra meghívott vendégként érkezett Beyoncé öltözékéről, aki a férjével, a szintén világhírű rapperrel, üzletemberrel, Jay-Z-vel látogatott ki a pályára.
Beyoncé is ott volt Jay-Z-vel a futamon Las Vegasban
Ráadásul az énekesnőt még el is vitték egy körre a pályán, nem is akárki, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton egy Ferrarival, szúrta ki a Borsonline.
Galéria: Beyoncé dekoltázsáról lehetetlen levenni a szemünket
1/13
Beyoncé dekoltázsáról lehetetlen levenni a szemünket
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!