A Las Vegas-i Nagydíj óta többek között arról is megy a vita, mennyire volt jogos a két McLaren kizárása, mi lesz az egyéni világbajnoki cím sorsa, vajon Verstappen vagy Norris, esetleg Piastri lesz 2025 bajnoka a pilóták között a Forma-1-ben? Ezekre a kérdésekre hamarosan választ kapunk, ugyanakkor még a szerencsejátékok fővárosában rendezett verseny kapcsán is van miről beszélni. Például a futamra meghívott vendégként érkezett Beyoncé öltözékéről, aki a férjével, a szintén világhírű rapperrel, üzletemberrel, Jay-Z-vel látogatott ki a pályára.

Fotó: Bryn Lennon - Formula 1

Ráadásul az énekesnőt még el is vitték egy körre a pályán, nem is akárki, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton egy Ferrarival, szúrta ki a Borsonline.