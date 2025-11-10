Saját TikTok-csatornát indított a Ferencváros egykori, a Paks jelenlegi labdarúgója, Böde Dániel.
Influenszer lesz Böde Dániel?
A 39 éves legenda már fel is töltötte az első videóját a közösségi oldalra, és ígéretet tett a követőinek – szúrta ki a Bors.
Az Adriával szemben a Balatont, a hegyekkel szemben az Alföldet, a fővárossal szemben a vidéket, a Tiszával szemben pedig a Dunát választotta Böde Dániel az első videójában.
Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek!
– jelentette be a focista.
