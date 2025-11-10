Live
Sok videóval készül a Paks legendás focistája. Elindult ugyanis Böde Dániel TikTok-csatornája, amire talán nem sokan számítottak. A támadóból még a végén híres influenszer lesz.

Saját TikTok-csatornát indított a Ferencváros egykori, a Paks jelenlegi labdarúgója, Böde Dániel.

Böde Dániel influenszerként is kipróbálja magát
Böde Dániel influenszerként is kipróbálja magát 
Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Influenszer lesz Böde Dániel?

A 39 éves legenda már fel is töltötte az első videóját a közösségi oldalra, és ígéretet tett a követőinek – szúrta ki a Bors.

Az Adriával szemben a Balatont, a hegyekkel szemben az Alföldet, a fővárossal szemben a vidéket, a Tiszával szemben pedig a Dunát választotta Böde Dániel az első videójában.

Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek! 

– jelentette be a focista.

@bodedj13

Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek! 😎

♬ eredeti hang - bodedj13
