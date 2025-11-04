Az ökölvívás világában kevés olyan sportoló van, aki ennyire elegánsan egyesíti a technikai kifinomultságot és a kőkemény harcos szellemet, mint Mikaela Joslin Mayer. Az amerikai bokszolónő nemcsak a ringben vívta ki a tiszteletet, hanem azon kívül is példaképévé vált a női sport új generációjának.

A zseniális bokszolónő ringen kívül és belül is sikeres

Fotó: Mikaela Mayer Facebook-oldala

Kaliforniából került a világ tetejére a bokszolónő

Mayer 1990. július 4-én született Woodland Hillsben, Kalifornia államban, az Egyesült Államokban. Tinédzserként lázadó természetét a sportban vezette le, mígnem rátalált az ökölvívásra, amely azonnal magával ragadta. A középiskola után teljes erőbedobással vetette bele magát az amatőr karrierjébe, és 2016-ban képviselte az Egyesült Államokat a riói nyári olimpián. Bár ott nem jutott éremig, teljesítménye és technikai érettsége már ekkor megmutatta, nagy jövő várhat rá a profik között is.

2017-ben Mayer profi szerződést írt alá a Top Rank promóciós céggel, majd gyorsan be is váltotta a hozzá fűzött reményeket: lenyűgöző ütéskombinációi, védekezési intelligenciája és taktikus stílusa révén hamar a csúcs közelébe ért. Aztán 2020-ban eljött a pillanat, amire egész karrierje várt – Mayer legyőzte Ewa Brodnickát, és megszerezte a WBO szuper pehelysúlyú világbajnoki címet. A győzelem után így nyilatkozott: „Sokáig azt mondták, hogy a női bokszban nincs elég mélység. Mi most bizonyítjuk, hogy ez már rég nem igaz.” Ezzel a mondattal nemcsak magáért, hanem az egész női boksz mozgalomért is szólt.

2022 októberében következett pályafutása egyik legemlékezetesebb mérkőzése – a brit Alycia Baumgardner elleni címegyesítő csata Londonban. A meccset hatalmas várakozás előzte meg, amelyet végül megosztott pontozással Mayer elveszített, de a teljesítménye elismerést váltott ki még a rivális táborából is. A vereség nem törte meg, sőt...

2025. október 30-án Kanadában 10 menet után egyhangú pontozással legyőzte a WBA bajnok Mary Spencert, ezzel egyébként 22-2-re javította a profi mérlegét a korábbi két súlycsoportos bajnok, valamint így egyesítette a 154 fontos súlycsoport bajnoki címeit, megszerezve a WBC és a WBO megüresedett öveit is.