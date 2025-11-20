Brittney Palmer 16 éven át szerepelt a UFC-ben, a világ legnagyobb MMA-cégének az egyik meghatározó alakja volt ringlányként. A dögös amerikai modell korábban a Playboyban is feltűnt, 2023-ban pedig végleg elbúcsúzott a UFC-től, azonban a közösségi médiában továbbra is rendkívül aktív.

A szexi ringlány, Brittney Palmer előszeretettel kényezteti rajongóit dögös fotóival

Fotó: Brittney Palmer/Instagram

Brittney Palmer kikészítette a rajongóit

A 38 éves bombázó nemrég egy kétrészes, fekete színű, csipkés fehérneműt öltött magára, amely átlátszó, így nem sokat bíz a képzeletre. Posztja mellé Palmer csupán egy fekete szivecskét ábrázoló hangulatjelet bigyesztett oda, hiszen a látottak különösképpen nem szorulnak magyarázatra. Követőit sikerült is alaposan ámulatba ejtenie a fotójával.

„Te vagy a világ leggyönyörűbb nője” – posztolta Palmer egyik rajongója.

„Lenyűgözően csodálatos” – fokozta a jelzőket egy másik hódolója.

„A természetes szépség a legjobb” – hangzott az újabb dicséret.

„Egyszerűen gyönyörű” – fogalmazta meg tömören a lényeget egy kommentelő.

A szexi ringlány halloweeni fotója is nagy sikert aratott, az „Álarcos angyal” címmel ellátott posztja alá záporoztak a kedvelések és a pozitív kommentek.

„Hatalmas kebleket a glória mellé!” – vonta le a következtetést az egyik lelkes rajongója.

Az Év Ringlánya díjat ötször elhódító Palmer a visszavonulása után a művészetek felé fordult.

Festményeivel szép sikereket ért el, alkotásait többek között Los Angelesben, New Yorkban, Hongkongban és Milánóban is kiállították, művészetével már több mint 100 ezer dollárt gyűjtött jótékonysági célokra. Olyan hírességek is vásároltak képeket tőle, mint Conor McGregor vagy Lady Gaga. Palmer emellett egy OnlyFans-oldalt is működtet, ahol további exkluzív tartalmakat kínál legelkötelezettebb rajongóinak.