Itt az újabb botrányos történet a labdarúgás világából. Az egykori Chelsea-alkalmazott bűnösnek vallotta magát több mint 200 ezer font ellopásában, amiért akár 10 éves börtönbüntetésre is számíthat.

Egy ex-Chelsea-alkalmazott elismerte, hogy több mint 200,000 fontot (közel 90 millió forint) lopott el a klubtól négy éven át tartó sikkasztás során, és akár 10 éves börtönbüntetésre is számíthat.

Az egykori Chelsea-alkalmazott tíz évet kaphat sikkasztásért
Az egykori Chelsea-alkalmazott tíz évet kaphat sikkasztásért 
Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

A korábbi alkalmazott meglopta a Chelsea-t

A vád, amelynek kiindulópontja öt év börtön, azt állítja, hogy a 39 éves Claire Walsh – aki asszisztens pénztárosi menedzserként dolgozott a klubnál –, visszaélt pozíciójával. Walsh hosszú évek óta a Chelsea-nél dolgozott, és 2020 júliusa óta teljes munkaidős pénztárosi asszisztens volt.

Pénteken a Westminster városi bíróságon 

bűnösnek vallotta magát abban, hogy csalással több mint  200 ezer fontot lopott a klubtól saját hasznára. A bűncselekényeket 2019. június 8. és 2023. október 23. között követte el.

Walsh-t feltétel nélküli óvadék mellett szabadon engedték, és a The Telegraph szerint már nem dolgozik a Chelsea-nél. A büntetését később, az Isleworth Korona Bíróságán fogják megállapítani, ugyanis az ügyészség közölte, hogy az érintett összeg miatt az ügy meghaladja a városi bíróság hatáskörét.

Kieran O’Donnell bíró elmondta: 

Bűnösnek vallotta magát, és az ügy túlmutat a hatáskörünkön az ítélethozatal tekintetében. Így az Isleworth Korona Bíróságán fog folytatódni egy még ki nem tűzött időpontban. Addig pedig feltétel nélküli óvadékon marad.

A bíró Walsh-hoz fordulva hozzátette: „ Tisztességtelenül visszaélt pozíciójával, hogy anyagi hasznot húzzon, mégpedig 208,521,65 font megszerzésével önmaga számára, megszegve a 2006-os Csalási Törvény 1. és 4. szakaszát.”

A vádak alapján a maximális börtönbüntetés tíz év lehet. 

