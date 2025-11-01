A bíróság 18 hónapos vezetési tilalmat és 300 óra közmunkát szabott ki a Chelsea sztárjára, miután Wesley Fofana beismerte bűnösségét – ez már a kilencedik közúti szabálysértése volt.
A Chelsea sztár megbukott az utakon
Korábban két évre eltiltották a védőt, aki így csak 2027 májusában ülhet ismét volán mögé. Emellett 85 font perköltséget és 114 fontos illetéket kell fizetnie.
A tárgyaláson lejátszott videón látható, ahogy Fofana nagy sebességgel előz, irányjelzés nélkül, a forgalom szabályait semmibe véve. A jelen lévők megdöbbenten reagáltak a felvételekre. Julie Cooper bíró erősen bírálta a játékost: hangsúlyozta, hogy példát kellene mutatnia a fiatal, befolyásolható szurkolóknak, nem pedig életveszélyes manővereket végezni.
Az ügyészség szerint a védő viselkedése különösen súlyos, mert kanyar közeledett, és a sebességkorlátozás 80 km/óra volt. A játékost az autópályán másik autós kamerája rögzítette április 20-án délután.
Fofana, akinek korábban Rolls-Royce-szal és Audival is voltak gyorshajtási ügyei, összesen 47 büntetőpontot gyűjtött össze.
A futballista ügyvédje szerint Fofana megbánta a történteket, önként jelentkezett a rendőrségen, és vállalja a közösségi munkát. A játékos eddig csupán két bajnoki mérkőzésen lépett pályára idén, miután újabb sérülések hátráltatták.
A Chelsea még nem kommentálta az ügyet.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!