Futball
Sport

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

Ezt már nehéz lesz megmagyarázni. Wesley Fofana, a Chelsea 75 millió fontért igazolt francia védője ismét bajba került a volán mögött. A 24 éves játékost a bíróság elítélte veszélyes vezetésért, miután a felvételek szerint nagy sebességgel előzgetett és a leállósávban szlalomozott Lamborghinijével a surrey-i A3-as autópályán.

A bíróság 18 hónapos vezetési tilalmat és 300 óra közmunkát szabott ki a Chelsea sztárjára, miután Wesley Fofana beismerte bűnösségét – ez már a kilencedik közúti szabálysértése volt.

A Chelsea sztárja, Wesley Fofana egy ideig nem vezethet
A Chelsea sztárja, Wesley Fofana egy ideig nem vezethet
Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP

A Chelsea sztár megbukott az utakon

Korábban két évre eltiltották a védőt, aki így csak 2027 májusában ülhet ismét volán mögé. Emellett 85 font perköltséget és 114 fontos illetéket kell fizetnie.  

A tárgyaláson lejátszott videón látható, ahogy Fofana nagy sebességgel előz, irányjelzés nélkül, a forgalom szabályait semmibe véve. A jelen lévők megdöbbenten reagáltak a felvételekre. Julie Cooper bíró erősen bírálta a játékost: hangsúlyozta, hogy példát kellene mutatnia a fiatal, befolyásolható szurkolóknak, nem pedig életveszélyes manővereket végezni.  

Az ügyészség szerint a védő viselkedése különösen súlyos, mert kanyar közeledett, és a sebességkorlátozás 80 km/óra volt. A játékost az autópályán másik autós kamerája rögzítette április 20-án délután.  

Fofana, akinek korábban Rolls-Royce-szal és Audival is voltak gyorshajtási ügyei, összesen 47 büntetőpontot gyűjtött össze.

A futballista ügyvédje szerint Fofana megbánta a történteket, önként jelentkezett a rendőrségen, és vállalja a közösségi munkát. A játékos eddig csupán két bajnoki mérkőzésen lépett pályára idén, miután újabb sérülések hátráltatták.  

A Chelsea még nem kommentálta az ügyet.

