A bíróság 18 hónapos vezetési tilalmat és 300 óra közmunkát szabott ki a Chelsea sztárjára, miután Wesley Fofana beismerte bűnösségét – ez már a kilencedik közúti szabálysértése volt.

A Chelsea sztárja, Wesley Fofana egy ideig nem vezethet

Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP

A Chelsea sztár megbukott az utakon

Korábban két évre eltiltották a védőt, aki így csak 2027 májusában ülhet ismét volán mögé. Emellett 85 font perköltséget és 114 fontos illetéket kell fizetnie.

A tárgyaláson lejátszott videón látható, ahogy Fofana nagy sebességgel előz, irányjelzés nélkül, a forgalom szabályait semmibe véve. A jelen lévők megdöbbenten reagáltak a felvételekre. Julie Cooper bíró erősen bírálta a játékost: hangsúlyozta, hogy példát kellene mutatnia a fiatal, befolyásolható szurkolóknak, nem pedig életveszélyes manővereket végezni.

Chelsea's Wesley Fofana, who is already serving two-year ban for eight previous speeding offences, must now complete 300 hours of community service



Read the full story ⬇️https://t.co/EuJCURC3N6 pic.twitter.com/tR0TPNT3c1 — Telegraph Football (@TeleFootball) November 1, 2025

Az ügyészség szerint a védő viselkedése különösen súlyos, mert kanyar közeledett, és a sebességkorlátozás 80 km/óra volt. A játékost az autópályán másik autós kamerája rögzítette április 20-án délután.

Fofana, akinek korábban Rolls-Royce-szal és Audival is voltak gyorshajtási ügyei, összesen 47 büntetőpontot gyűjtött össze.

A futballista ügyvédje szerint Fofana megbánta a történteket, önként jelentkezett a rendőrségen, és vállalja a közösségi munkát. A játékos eddig csupán két bajnoki mérkőzésen lépett pályára idén, miután újabb sérülések hátráltatták.

A Chelsea még nem kommentálta az ügyet.