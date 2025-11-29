Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Sport

Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője

Link másolása
Vágólapra másolva!
Remek focista és gyönyörű nő. Az angol válogatottal kétszeres Európa-bajnok Chloe Kelly most utóbbiról tett ismét ékes bizonyságot. A szőke szépség egy nem sokat takaró sodronyruhában jelent meg egy elegáns gálán.

Az Arsenal 27 éves, 61-szeres angol válogatott csatára, Chloe Kelly aztán tudja, hogy mitől döglik a légy. Legyen szó szakmájáról, a labdarúgásról, vagy egy rangos társasági eseményről. A focipályán kétszeres női FA-kupagyőztes, BL-győztes, a válogatottal pedig szintén kétszeres Európa-bajnok, valamint vb-ezüstérmes.

BASEL, SWITZERLAND - JULY 27: Chloe Kelly of England celebrates following the penalty shootout during the UEFA Women's EURO 2025 final match between England and Spain at St. Jakob-Park on July 27, 2025, Basel, Switzerland. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Chloe Kelly a focipályán is egy jelenség
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

De ez mind szinte semmiség, ahhoz képest, ahogy megjelent egy díjátadón.

Chloe Kelly átlátszó ruhában

A kiváló focista még november 5-én az Év Nője-díjátadóra (Women of the Year Awards) volt hivatalos, ahol azokat a nőket ismerték el, akik 2025-ben a legtöbbet tették a nők helyzetének, elismertségének javításáért. 

A London Mayfair városrészében található impozáns Claridge's Hotelben színészek, zenészek, művészek, és más hírességek taposták egymás sarkát. Köztük Chloe Kelly is, aki ebben a ruhában hódította meg a vörös szőnyeg mellett tolongó kíváncsiskodók tömegét:

A rangos elismerést a közelmúltban olyan hírességek kapták meg mások mellett, mint Victoria Beckham, vagy a Trónok harca sorozatból ismert színésznők, Sophie Turner és Emilia Clarke.

Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Chloe Kelly, szexi, Arsenal
Galéria: Imád vetkőzni az Arsenal vadóc sztárja, Chloe Kelly
1/25
Az Arsenal szexi BL-győztes sztárja. Chloe Kelly
Balin vált szexi párduccá a szívdöglesztő magyar teniszezőnő – képek
Mély nyomot hagyott benne: újra kikerültek a magyar úszónőről készült szexi fotók
Őrülten szexi a Leicester City női focistája – videó

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!