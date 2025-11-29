Az Arsenal 27 éves, 61-szeres angol válogatott csatára, Chloe Kelly aztán tudja, hogy mitől döglik a légy. Legyen szó szakmájáról, a labdarúgásról, vagy egy rangos társasági eseményről. A focipályán kétszeres női FA-kupagyőztes, BL-győztes, a válogatottal pedig szintén kétszeres Európa-bajnok, valamint vb-ezüstérmes.

Chloe Kelly a focipályán is egy jelenség

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

De ez mind szinte semmiség, ahhoz képest, ahogy megjelent egy díjátadón.

Chloe Kelly átlátszó ruhában

A kiváló focista még november 5-én az Év Nője-díjátadóra (Women of the Year Awards) volt hivatalos, ahol azokat a nőket ismerték el, akik 2025-ben a legtöbbet tették a nők helyzetének, elismertségének javításáért.

A London Mayfair városrészében található impozáns Claridge's Hotelben színészek, zenészek, művészek, és más hírességek taposták egymás sarkát. Köztük Chloe Kelly is, aki ebben a ruhában hódította meg a vörös szőnyeg mellett tolongó kíváncsiskodók tömegét:

A rangos elismerést a közelmúltban olyan hírességek kapták meg mások mellett, mint Victoria Beckham, vagy a Trónok harca sorozatból ismert színésznők, Sophie Turner és Emilia Clarke.