A világ egyik, ha nem a legszexisebb sportriporternője megmosolyogtató helyzetbe került. A gyönyörű Diletta Leotta éppen egy dögös, fekete ruhában pózolt a liftben, ám annak ajtajai rácsukódtak a melleire, és az olasz szépség egy pillanatra beszorult.

A Liverpool korábbi kapusának, a 2018-as Bajnokok Ligája-döntőn két potyagólt is beszedő Loris Kariusnak a felesége, Diletta Leotta óriási népszerűségnek örvend Olaszországban, és a közösségi médiának köszönhetően szerte a világon. A 34 éves olasz bombázónak sikerült megint olyat alkotnia, amivel ismét magára vonta több mint 9 milliós követőtáborának a figyelmét.

A szexi Diletta Leotta mindig lenyűgözi valamivel a rajongóit
A szexi Diletta Leotta mindig lenyűgözi valamivel a rajongóit
Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

Diletta Leotta beszorult a liftbe

A gyönyörű sportriporternő a szokásának megfelelően ismét egy lélegzetelállítóan dögös ruhát viselt, látványos dekoltázzsal. Leotta az Instagram-oldalán több szexi fotót is megosztott magáról, köztük egy videót is, amely meglehetősen humorosra sikeredett. Karius felesége éppen egy liftben állt és érzéki módon pózolt a kamera előtt, amikor az ajtók rácsukódtak a kebleire. A csinos műsorvezető elnevette magát, majd kiszabadult a szorításból, de a vicces felvételt végül megtartotta és feltöltötte a közösségi oldalára.

 Újabb szakasz, újabb érzelmek. 

Minden esemény lehetőséget kínál a kapcsolatépítésre, a tanulásra és az ötletek fejlesztésére” – írta a posztjához, amelyet pillanatok alatt több mint 200 ezren kedveltek, a videó alá pedig özönlöttek a különféle megjegyzések.

  • „Szeretnék én lenni az a lift” – jegyezte meg Leotta egyik hódolója.
  • „Hatalmas lift, gigantikus” – írta egy rajongó.
  • „Karius talán valami sokkal jobbat nyert, mint a Bajnokok Ligája-trófea” – irigykedett a német kapusra az egyik követő.
  • „Még a lift is téged akar” – vonta le valaki az egyértelmű következtetést.
A gyönyörű Diletta Leotta az olasz futball egyik arca
Fotó: NurPhoto via AFP/Massimiliano Ferraro/

A dögös sportriporternő idén tavasszal is a címlapokra került. Akkor azért, mert túl szexi reklámot csinált, amit betiltottak, mivel szexualizálja a gyerekeket. Az olasz szépség a U-Power új cipőjét reklámozta, a kisfilmben pedig egy kisgyerek előtt énekel a színpadon, aki ámulva figyeli őt. A reklámban több férfi is látható, akik tátott szájjal nézik az új produkciót, az egyikük pedig bizarr módon az arcát dörzsöli. A reklámot azonban betiltották, mert a hírek szerint megsértette a gyermekek védelmét szolgáló törvényt. 

Tökéletes fenekénél csak hatalmas mellei káprázatosabbak a potyakirály kapus bombázó barátnőjének
Tökéletes fenekénél csak hatalmas mellei káprázatosabbak a potyakirály kapus bombázó barátnőjének

