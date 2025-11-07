A Liverpool korábbi kapusának, a 2018-as Bajnokok Ligája-döntőn két potyagólt is beszedő Loris Kariusnak a felesége, Diletta Leotta óriási népszerűségnek örvend Olaszországban, és a közösségi médiának köszönhetően szerte a világon. A 34 éves olasz bombázónak sikerült megint olyat alkotnia, amivel ismét magára vonta több mint 9 milliós követőtáborának a figyelmét.

A szexi Diletta Leotta mindig lenyűgözi valamivel a rajongóit

Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

Diletta Leotta beszorult a liftbe

A gyönyörű sportriporternő a szokásának megfelelően ismét egy lélegzetelállítóan dögös ruhát viselt, látványos dekoltázzsal. Leotta az Instagram-oldalán több szexi fotót is megosztott magáról, köztük egy videót is, amely meglehetősen humorosra sikeredett. Karius felesége éppen egy liftben állt és érzéki módon pózolt a kamera előtt, amikor az ajtók rácsukódtak a kebleire. A csinos műsorvezető elnevette magát, majd kiszabadult a szorításból, de a vicces felvételt végül megtartotta és feltöltötte a közösségi oldalára.

Újabb szakasz, újabb érzelmek.

Minden esemény lehetőséget kínál a kapcsolatépítésre, a tanulásra és az ötletek fejlesztésére” – írta a posztjához, amelyet pillanatok alatt több mint 200 ezren kedveltek, a videó alá pedig özönlöttek a különféle megjegyzések.

„Szeretnék én lenni az a lift” – jegyezte meg Leotta egyik hódolója.

„Hatalmas lift, gigantikus” – írta egy rajongó.

„Karius talán valami sokkal jobbat nyert, mint a Bajnokok Ligája-trófea” – irigykedett a német kapusra az egyik követő.

„Még a lift is téged akar” – vonta le valaki az egyértelmű következtetést.

A gyönyörű Diletta Leotta az olasz futball egyik arca

Fotó: NurPhoto via AFP/Massimiliano Ferraro/

A dögös sportriporternő idén tavasszal is a címlapokra került. Akkor azért, mert túl szexi reklámot csinált, amit betiltottak, mivel szexualizálja a gyerekeket. Az olasz szépség a U-Power új cipőjét reklámozta, a kisfilmben pedig egy kisgyerek előtt énekel a színpadon, aki ámulva figyeli őt. A reklámban több férfi is látható, akik tátott szájjal nézik az új produkciót, az egyikük pedig bizarr módon az arcát dörzsöli. A reklámot azonban betiltották, mert a hírek szerint megsértette a gyermekek védelmét szolgáló törvényt.