Rossz vége lett annak, hogy Nicola Zalewski, az olasz labdarúgó élvonalban, a Serie A-ban szereplő Atalanta lengyel focistája összegabalyodott Emily Pallinivel. A 23 éves focista, aki egész eddigi felnőtt karrierjét olasz sztárcsapatoknál – AS Roma, Internazionale és most az Atalanta – töltötte, idén februárban jött össze a 22 éves influenszerrel.

Emily Pallini bájainak nem könnyű ellenállni

Fotó: Instagram.com/emilypallini/

Kicsoda Emily Pallini?

A 22 éves influenszer és TikTok-sztár, aki már 2 millió követővel büszkélkedhet a közösségi oldalain, idén februárban tett közzé egy videót, amiből a követői megtudhatták, hogy Zalewskivel jár.

A probléma ezzel csak az volt, hogy a jelek szerint korábbi párja, Lodovico Franchitti, a klubéletben DJ Ludwig néven ismert művész is a videóból értesült, hogy már nem ő Emily barátja.

Hanem a barátja a lány új barátja. Merthogy Zalewski és DJ Ludwig országos spanok voltak a videó megjelenéséig. Azóta – meglepetés – már nem cimbik, sőt kölcsönösen „kikövették” egymást, hogy még csak véletlenül se lássák a másik posztjait.