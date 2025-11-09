Live
Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Jó lesz vigyázni a vörös szívtipróval. Emily Pallini útját ugyanis összetört szívű sztárok, köztük sportolók kísérik. Most éppen az Atalanta lengyel focistáját, Nicola Zalewskit boldogítja. De ki tudja, hogy meddig tart az idill?

Rossz vége lett annak, hogy Nicola Zalewski, az olasz labdarúgó élvonalban, a Serie A-ban szereplő Atalanta lengyel focistája összegabalyodott Emily Pallinivel. A 23 éves focista, aki egész eddigi felnőtt karrierjét olasz sztárcsapatoknál – AS Roma, Internazionale és most az Atalanta – töltötte, idén februárban jött össze a 22 éves influenszerrel.

Emily Pallini bájainak nem könnyű ellenállni
Emily Pallini bájainak nem könnyű ellenállni
Fotó: Instagram.com/emilypallini/

Kicsoda Emily Pallini?

A 22 éves influenszer és TikTok-sztár, aki már 2 millió követővel büszkélkedhet a közösségi oldalain, idén februárban tett közzé egy videót, amiből a követői megtudhatták, hogy Zalewskivel jár.

A probléma ezzel csak az volt, hogy a jelek szerint korábbi párja, Lodovico Franchitti, a klubéletben DJ Ludwig néven ismert művész is a videóból értesült, hogy már nem ő Emily barátja

Hanem a barátja a lány új barátja. Merthogy Zalewski és DJ Ludwig országos spanok voltak a videó megjelenéséig. Azóta – meglepetés – már nem cimbik, sőt kölcsönösen „kikövették” egymást, hogy még csak véletlenül se lássák a másik posztjait.

Galéria: Emily Pallini, a vörös szívtipró
Emily Pallini

Szerelem volt első látásra, Zalewski ugyanis alig pár héttel a megismerkedés előtt szakított a táncos-influenszer Nicol Luzardival, de nem sokáig búslakodott. 

A nagy barátságnak a focista és a DJ között így vége van, Zalewski és Emily Pallini viszont boldogan élnek, mit sem törődve a múlttal.

 

 

