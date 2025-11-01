A Manchester City sztárja, Erling Haaland teljes átéléssel öltötte magára Joker karakterét: lila kabát, zöld mellény, fehérre festett arc, zöld haj és a jellegzetes, elkenődött vörös mosoly – minden részlet a helyén volt.

Erling Haaland a pályán kívül is kitett magáért

Fotó: X

Erling Haaland, a tökéletes Joker

Egy videón még azt is hallani, ahogy a tükörbe nézve megjegyzi:

„Ez brutálisan jól néz ki!”, miközben barátnője, Isabel Haugseng Johansen ijedten nevet, és azt mondja neki: „Pont úgy nézel ki, mint a filmbeli Joker.”

Erling Haaland going undercover in Manchester as the Joker 🤣 pic.twitter.com/y0hp1YJAe7 — GiveMeSport (@GiveMeSport) November 1, 2025

Haaland párjának macskanő jelmeze tökéletesen passzolt a csatár kosztümjéhez, így együtt indultak el a városba.

Erling ‘the Joker’ Haaland joined by Catwoman! 🃏 pic.twitter.com/2P3zThVsZk — City Report (@cityreport_) October 31, 2025

A felvételeken látható, ahogy Haaland a sminkje elkészülte után néhány dekázással megmutatta: a Joker is tud focizni. Később pedig álruhában próbálta megtéveszteni a járókelőket, ám az egyik rajongó rögtön leleplezte:

Te vagy az a City-srác, ugye?

– hangzott a felismerés.

A 25 éves támadó a poénos ugratás közben hasznos ügyet is elintézett: több boltba is betért pelenkát vásárolni, hiszen barátnőjével tavaly született meg első gyermekük. A videó szerint végül sikerrel járt, és még néhány vidám pillanatot is okozott a döbbent vásárlóknak.

A City-drukkerek örömmel fogadták, hogy Haaland már teljesen egészséges: a csatár a múlt heti, Aston Villa elleni meccsen szenvedett kisebb sérülést, de Pep Guardiola megerősítette, hogy bevethető lesz a Bournemouth elleni vasárnapi rangadón.

Haaland elképesztő formában van a szezonban: kilenc bajnokin tizenegy gólt szerzett, és továbbra is toronymagasan vezeti a Premier League góllövőlistáját. A norvég most már negyedik idényét tölti Manchesterben, ahol eddig 158 mérkőzésen 139 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.