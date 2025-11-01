A Manchester City sztárja, Erling Haaland teljes átéléssel öltötte magára Joker karakterét: lila kabát, zöld mellény, fehérre festett arc, zöld haj és a jellegzetes, elkenődött vörös mosoly – minden részlet a helyén volt.
Erling Haaland, a tökéletes Joker
Egy videón még azt is hallani, ahogy a tükörbe nézve megjegyzi:
„Ez brutálisan jól néz ki!”, miközben barátnője, Isabel Haugseng Johansen ijedten nevet, és azt mondja neki: „Pont úgy nézel ki, mint a filmbeli Joker.”
Haaland párjának macskanő jelmeze tökéletesen passzolt a csatár kosztümjéhez, így együtt indultak el a városba.
A felvételeken látható, ahogy Haaland a sminkje elkészülte után néhány dekázással megmutatta: a Joker is tud focizni. Később pedig álruhában próbálta megtéveszteni a járókelőket, ám az egyik rajongó rögtön leleplezte:
Te vagy az a City-srác, ugye?
– hangzott a felismerés.
A 25 éves támadó a poénos ugratás közben hasznos ügyet is elintézett: több boltba is betért pelenkát vásárolni, hiszen barátnőjével tavaly született meg első gyermekük. A videó szerint végül sikerrel járt, és még néhány vidám pillanatot is okozott a döbbent vásárlóknak.
A City-drukkerek örömmel fogadták, hogy Haaland már teljesen egészséges: a csatár a múlt heti, Aston Villa elleni meccsen szenvedett kisebb sérülést, de Pep Guardiola megerősítette, hogy bevethető lesz a Bournemouth elleni vasárnapi rangadón.
Haaland elképesztő formában van a szezonban: kilenc bajnokin tizenegy gólt szerzett, és továbbra is toronymagasan vezeti a Premier League góllövőlistáját. A norvég most már negyedik idényét tölti Manchesterben, ahol eddig 158 mérkőzésen 139 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!