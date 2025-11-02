Danielle Collins a játéka mellett arról vált híressé, hogy több provokatív gesztust tett a közönség felé: nem hiába kapta a „fenékcsapkodó" becenevet a sajtóban, ugyanis idén januárban az Australian Open csókokat dobált a hazai közönség felé és a fenekét is csapkodta előttük.

Ki akar randizni a fenékcsapkodó Danielle Collinsszal?

Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 31 éves floridai játékos nemrég szakított Bryan Kipp biotechnológiai cégvezetővel, akivel alig több mint egy évig alkottak egy párt. A két amerikai még Wimbledon idején ismerkedett meg Londonban, egy kávézóban történt véletlen találkozásnak köszönhetően. Most azonban Collins ismét szingli – és nem titkolja, pontosan tudja, mit (és kit) keres.

Profiljában nyersen fogalmaz:

Jelenleg profi teniszező vagyok, de szívem szerint igazi háziasszonyként élnék. Letudtam a főnöknő‑korszakot. Csak szeretném a csirkéimet nevelni, ház körüli projekteken dolgozni, kenyeret sütni, a kutyáimmal lenni, és remélhetőleg hamarosan babákat is vállalni.

A játékos egyúttal határozott figyelmeztetést is megfogalmazott:

„Ha hazudsz a magasságodról, hagyj békén. Ez nem az alacsony királyok zónája.”

American tennis star Danielle Collins has revealed her ideal partner in a brutally honest dating profile that is going viral. #7NEWS https://t.co/WpP3Vzcu87 — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) November 1, 2025

Collins ezután azonnal közzétette néhány kérője üzenetét is. Egy rajongó például a következőket írta neki:

Szólj, ha egy igazi erőpárost akarsz alkotni. Brutális fonákom van és nulla dühkitörésem.

A teniszsztár válasza sem maradt el: „Ha valaki ennyire bátor, hogy így rám írjon, ne felejtse el a legutóbbi bankszámlakivonatát is mellékelni.”

Egy másik jelentkező valóban elküldte neki a bankszámla‑egyenlegét, amely milliókat mutatott. Collins röviden reagált: „Modern szerelem… na, most inkább le is lépek az internetről.”

A teniszezőtől nem áll távol a szókimondás. Korábban, ahogy azt említettük, az Australian Openen is botrányt kavart, augusztusban pedig a Cincinnati Open után a „billentyűzet‑harcosokat” támadta a közösségi médiában.

Collins viccelődött már azon is, hogy akár a Nagy Ő című műsorban is szerepelhetne. Egy podcastban feltették neki a kérdést, elvállalná‑e a valóságshow‑szereplést: „Megfontolnám, de attól is függ, tudják‑e fedezni a gázsimat. Ez ugyanis igazi kasszasiker lenne. És egyáltalán, hol lenne a műsor? Talán Ausztráliában?”

A szókimondó sportoló tehát új fejezetet nyit az életében – egyik kezében ütő, a másikban kovászos kenyér, miközben a szerelem után kutat.