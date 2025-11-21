Williams 1999. március 8-án született, az egyetemi éveit a texasi University of Texas Longhorns csapatánál töltötte, ahol berobbant a köztudatba. Többszörös All-American státuszt szerzett a jamaicai futónő, illetve Big 12 bajnoki címet nyert (a Big 12 Conference egy egyetemi sportkonferencia az Egyesült Államokban, amely 16 teljes jogú tagegyetemből áll, 3 magánegyetem és 13 állami egyetem) 400 méteres síkfutásban és 4×400 m-es váltóban is. A most már 26 éves atléta egyik legfontosabb eredménye a 2020-as tokiói olimpiához kötődik. A 4×400 méteres jamaicai váltó előfutamában futott, és hozzájárult ahhoz, hogy a csapat bronzérmet szerezzen.

Stacey-Ann Williams, a jamaicai futónő

Fotó: Stacey-Ann Williams Instagram-oldala

A jamaicai futónő a közösségi médiában is hódít

Tokió után sem volt megállás, Williams ezüstérmet szerzett a jamaicai női 4×400 m váltó tagjaként a 2023-as világbajnokságon. Az egyéni 400 méteres versenyben Williams folyamatos fejlődést mutatott. 2023-ban például a Tom Jones Memorial versenyen a világ akkori legjobb időjével, 50,12 másodperces eredménnyel nyert. 2024-ben a Racers Grand Prix-n a Jamaica National Stadionban ismét kiváló formáját bizonyította, 50,86 mp-es idővel nyerte a 400 métert.

Az igazi áttörés aztán 2025-ben jött: a világbajnokság 400 m-es selejtezőjében Williams 49,59 másodperces időt futott, ezzel először lépte át az 50 másodperces álomhatárt. Ugyanebben az évben Williams elhagyta az Elite Performance Track Club csapatát, és az Arkansasban működő Hurdle Mechanics csapatához igazolt.