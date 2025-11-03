A 2025-ös szezonban Gerwyn Price négy nagy dartsversenyt is megnyert, legutóbb szeptemberben. Ám most nem az eredményeivel, sokkal inkább a fogyásával került a címlapokra.

Gerwyn Price hihetetlen átalakulása tartja lázban a sportvilágot

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Gerwyn Price teljesen átalakult

Saját bevallása szerint azonban a fitneszteremben végzett kemény munka legalább akkora sikerélményt adott neki, mint a darts színpadán szerzett trófeák.

A walesi játékos a közösségi médiában mutatta meg új, szálkás testalkatát.

Elképesztő topless fotókkal üzenve kritikusainak:

Aggódtok a fogyásom miatt? Ne tegyétek! Jobban érzem magam, mint valaha – és szerintem jobban is nézek ki!

– írta mosolygós szmájlival kísérve a posztot.

A bejegyzés reakcióként érkezett a darts-szakkommentátor, Damian Vlottes megjegyzéseire, aki a múlt heti Európa-bajnokságon látott képek után úgy nyilatkozott:

Azt hittem, egy gyerek van a színpadon az ő mezében. Rengeteget fogyott. Régen hatalmas, izmos srác volt, most viszont szinte csontsovány.

Vlottes szerint Price annyira lefogyott, hogy

„hamarosan Bradley Brooks is elverheti”, sőt félig tréfásan azt tanácsolta neki, szedjen vissza néhány kilót. Hozzátette: „Nem negatívan mondom, inkább baráti tanácsként. Egy kis plusz kaja nem ártana – ráadásul van egy fish and chips étterme, úgyhogy ez nem lehet probléma.”

Gerwyn Price mindeközben fitten és magabiztosan készül a következő tornákra, és úgy tűnik, az új testalkat egyben új önbizalmat is hozott számára.